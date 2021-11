Après La Rochelle, le Racing 92 et le LOU c’est au tour du RC Toulon de se positionner sur Ulupano Seuteni.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec Bordeaux-Bègles, le trois-quarts samoan est un homme très convoité sur le marché des transferts. Il réalise un excellent début de saison avec l’UBB avec quatre essais en Top 14. Le joueur de 27 ans est aussi un joueur qui peut évoluer aux postes de demi d’ouverture, de centre et d’arrière et en plus il a l’avantage d’être Jiff (joueur issus de la formation française). La semaine dernière nous vous indiquions que La Rochelle, le Racing 92 et le LOU étaient intéressés à l’idée de le recruter cet été et bien le RC Toulon s’ajoute à la liste. Selon les informations de Midi Olympique, le club de la Rade a aussi inscrit sur ses tablettes Ulupano Seuteni qui a déjà évolué dans les rangs toulonnais entre 2014 et 2016.