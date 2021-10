Archi-dominé territorialement, privé de ballons, Perpignan a donné une leçon de réalisme à La Rochelle (22-13), samedi lors de la 9e journée de Top 14, et prend quatre points précieux dans la course au maintien.

A l’image de son trois-quart centre Afusipa Taumoepeau, auteur des trois essais de son équipe, les Perpignanais ont bonifié toutes leurs opportunités dans un match sans fil conducteur. L’Usap, qui met un terme à une série de quatre revers de rang, reste malgré

tout dans la zone rouge, à égalité de points avec Biarritz, battu par le RCT (13-9) dans le même temps. Privé de ses internationaux, La Rochelle a certes dominé mais sans intensité ni efficacité, multipliant les maladresses et les mauvais choix. Perpignan a fait la différence après la pause à chaque fois par le punch de Taumoepeau, à la conclusion d’un contre de 80 mètres (40e), au soutien d’un rush de son troisième ligne Lemalu (51e) et à la finition d’un joli mouvement collectif (69e). Les deux essais de Bosch (57e) et Leyds (78e) ne consolent pas des Rochelais qui peuvent s’en vouloir de rentrer à vide de leur déplacement en terre catalane. Grâce à ce succès, l’USAP laisse la dernière place du Top 14 au BO à la différence de points avant de se déplacer à Toulouse, dans une semaine. De son côté, La Rochelle marque le pas avant de recevoir Bordeaux-Bègles

AVEC AFP