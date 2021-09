L’Union Bordeaux-Bègles s’est fait battre ce samedi par Biarritz, promu de Top 14, 27-15, pour le compte de la première journée de Top 14. Un mauvais match selon Christophe Urios, manager de l’UBB.

« Ce n’est pas un non match. On a pris une leçon d’enthousiasme, une leçon de courage (…), une leçon de rugby. C’est un match que Biarritz a bien préparé. Je pensais qu’on l’avait bien préparé mais on n’a pas réussi à le jouer. Entre ce qu’on a envie de faire et ce qu’on a fait, il y a un monde », a-t-il déclaré après la rencontre.

« La meilleure équipe a gagné, on s’est fait manger. On reprend une saison donc il faut se remettre au boulot. Je n’ai pas vu l’équipe de Bordeaux sur le terrain. C’est un bon coup de pompe au c… Le rugby, c’est du courage et de l’envie, Biarritz l’a montré. Et d’un côté, je suis content que le meilleur ait gagné, c’est rassurant pour le rugby. Pas pour nous ».