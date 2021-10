Le manager du LOU ne mâche pas ses mots. L’équipe lyonnaise s’est en effet inclinée ce samedi, lors de la 9e journée de championnat, face à Montpellier 30-8. Une lourde défaite, qui relègue Lyon à la 5e place du classement provisoire de Top 14.

« C’est l’un des plus mauvais matches que nous avons fait depuis un moment. A l’inverse, Montpellier a fait un très bon match dans la stratégie et mérite sa victoire. Il n’y a rien à dire sur le match, sur la première période notamment. Je ne l’explique pas. Pourtant, on s’est préparé à ça. Je prends cette défaite pour moi. Le plus important dans ce genre de match, c’est la stratégie. Je les attends lundi pour que l’on reparle de ce match », a d’abord analysé Pierre Mignoni, coach du LOU Rugby.

« On n’a pas mis la marche avant sur ce match au niveau de la stratégie. C’est une évidence. Nous devons vite basculer sur le prochain match, le dernier de cette série et tirer les leçons de ce match. Quand on ne met pas les choses dans l’ordre en matière de stratégie, on est indisciplinés. On est dans un engrenage. On est dans une spirale négative. On s’énerve. On sort du système et on fait des fautes stupides. On a perdu cette bataille. Il y a rien à dire sur le match, il y a beaucoup de choses à dire entre nous. J’ai dit à Lima Sopoaga, bienvenue dans le Top 14. C’est un très grand joueur. Il apprend. Il va se remettre en question. Je ne veux pas qu’il se mette dans une spirale négative. Il doit comprendre comment gérer ces matches qui se jouent sans jouer ».