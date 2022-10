Ce lundi après-midi le Racing 92 vient d’officialiser la signature du trois-quarts fidjien Josua Tuisova, qui évolue actuellement et ce jusqu’à la fin de la saison à Lyon.

Le centre tant recherché par le Racing 92 est enfin là. Suite à la retraite surprise de Virimi Vakatawa, à cause d’un problème cardiaque, les « ciel et blanc » était à la recherche d’un nouveau trois-quarts centre de haut niveau pour accompagner Gaël Fickou. La presse annonçait un intérêt autour de Josua Tuisova, l’une des stars du LOU, et bien c’est chose faite. Les Racingmen ont annoncé ce lundi l’arrivée du Fidjien, à compter de la saison prochaine. Il s’est engagé pour trois ans avec le club francilien. A 28 ans, Tuisova est un joueur puissant, passé par le rugby à 7, et qui peut aussi bien évoluer au poste de centre que celui d’ailier. C’est un renfort de poids pour le Racing et une perte importante pour Lyon.