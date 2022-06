Pour la dernière rencontre de sa carrière, Guilhem Guirado a vécu un final à rebondissements. Sorti sur commotion, le Français s’en est sorti avec un sacre historique. Une soirée inoubliable qu’il commente pour France Télévision.

« C’est dur de réaliser ce qu’on vient de faire. Ce qui est exceptionnel, c’est qu’on marque l’histoire du club. Il y a certaines personnes et certains spécialistes qui ont dit qu’on ne savait pas jouer au rugby. Moi je trouve qu’on a plutôt bien joué sur dix minutes (17-0 après 12’de jeu), on a mis le feu de partout. On peut être fier de ce groupe et de tout ce qu’on a fait pendant la saison. De cette finale, je prends tout : la préparation, les mots du Président (Macron) qui m’ont énormément touché parce qu’ils m’ont rappelé les moments douloureux de l’équipe de France où ça n’a pas été facile tous les jours, où il a fallu se relever en permanence. Mais j’étais persuadé avec la saison que l’on a fait, ce qu’on a démontré pendant la demi-finale, et surtout l’échauffement aujourd’hui, qu’on allait faire une grande finale. Donc maintenant je peux m’arrêter, je commence à me faire vieux », a déclaré Guilhem Guirado à l’issue du sacre de Montpellier, dernière et ultime rencontre de sa carrière.