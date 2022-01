Les matches de Top 14 reportés pour cause de Covid se disputeront lors des week-ends du Tournoi des Six Nations où les Bleus affronteront l’Irlande (12 février), le Pays de Galles (12 mars) et l’Angleterre (19 mars).

Sept rencontres sont concernées à ce jour : Brive-Clermont, Toulouse-Stade Français, Racing 92-Pau et Toulon-UBB (13e journée), Montpellier-Toulon (14e journée) et Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier (15e journée). Le club le plus impacté sera Toulon, qui compte trois matchs en retard et jouera donc tous les week-ends sans interruption et sans ses internationaux. Le Stade Toulousain, qui a deux matchs à disputer, sera fortement impacté également par cette reprogrammation, avec l’impossibilité d’aligner ses nombreux joueurs du XV de France. La LNR, au cas où, a dégagé des dates supplémentaires, celles des phases finales des Coupes d’Europe (9 et 16 avril, 7, 14 et 28 mai) à condition bien sûr que les clubs ne soient plus engagés dans la compétition. Le calendrier des matches reportés sera communiqué prochainement.