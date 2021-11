Laurent Marti, le président de Bordeaux-Bègles a fait de la prolongation de Christophe Urios sa priorité. La situation aurait évolué positivement ces derniers jours.

Christophe Urios a fait changer l’UBB de dimension en en faisant un des cadors du championnat. Leader lorsque le Top 14 s’était arrêté en 2020 à cause du coronavirus et demi-finaliste la saison dernière, Bordeaux-Bègles est désormais un outsider au titre. Laurent Marti est bien conscient de l’importance de son entraineur dans la réussite de son club. Il a d’ailleurs fait de la prolongation du contrat de Christophe Urios, qui se termine en 2023, sa priorité. Selon les informations de Midi Olympique, la prolongation du contrat serait en bonne voie et aurait accéléré ces derniers jours. Un accord sur un contrat de deux ans, le liant à l’UBB jusqu’en 2025, serait sur le point d’être trouvé.