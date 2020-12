Le club de Montpellier a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de Bastien Chalureau jusqu’en 2023.

Le deuxième ligne Bastien Chalureau a prolongé son contrat avec Montpellier jusqu’en juin 2023, a annoncé mercredi le club héraultais. Le joueur de 28 ans, mis à pied par le Stade Toulousain en janvier dernier à la suite d’une rixe, avait rejoint le MHR en mars en qualité de joker médical de l’international géorgien Konstantin Mikautadze, victime d’une rupture du tendon d’Achille.

Chalureau (2,02 m, 123 kg) a disputé huit matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. « Bastien est un joueur qui s’affirme et qui a de plus en plus de temps de jeu. Il s’améliore à chaque sortie », a témoigné Philippe Saint-André, le directeur du rugby. Chalureau a évolué durant deux saisons (2017-2019) à Nevers (Pro D2), après avoir porté les couleurs de Perpignan (2014-2017).

Début novembre, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à six mois de prison avec sursis pour des « faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l’ethnie de la victime ». Il était jugé pour avoir agressé deux personnes en pleine rue à Toulouse fin janvier.