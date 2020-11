L’Union Bordeaux-Bègles l’a emporté sur la pelouse de Castres (30-29) grâce à un essai à la sirène d’Afa Amosa, vendredi soir, en ouverture de la 9e journée de Top 14.

L’UBB remporte ainsi sa 3e victoire d’affilée et remonte à la 5e place du classement. Matthieu Jalibert, appelé avec le XV de France, a mené les siens à la victoire. Christophe Urios, ancien manager de Castres, désormais aux manettes à l’UBB, peut savourer cette victoire, même si elle est étriquée.

La réaction de Jefferson Poirot, capitaine de Bordeaux : « Castres a une belle équipe et nous a causé beaucoup de problèmes. On a été reçus comme on s’y attendait. C’était un test, comme l’avait dit (le manager) Christophe Urios, sur l’état d’esprit car ici, si tu ne viens pas avec un état d’esprit, si le groupe n’est pas soudé, tu ne peux rien espérer. »