L’ailier Alivereti Raka et le demi d’ouverture Matthieu Jalibert ont été convoqués dans le groupe des 31 pour préparer le match des Bleus contre l’Ecosse, le 22 novembre, a annoncé le staff de l’équipe de France vendredi, quelques heures après l’annulation du match contre les Fidji.

Pour l’entrée en lice du XV tricolore dans la Coupe d’automne des nations, le sélectionneur Fabien Galthié a donc reconduit ses cadres habituels dont la charnière Antoine Dupont et Romain Ntamack, le capitaine Charles Ollivon ou le centre Gaël Fickou. Raka (25 ans, 4 sélections) et Jalibert (22 ans, 5 sélections) remplacent numériquement le Rochelais Arthur Retière et le Montpelliérain Anthony Bouthier dans le groupe.

Piliers: Cyril Baille (Toulouse), Jean-Baptiste Gros (Toulon), Mohamed Haouas (Montpellier), Demba Bamba (Lyon), Dorian Aldegheri (Toulouse)

Talonneurs: Julien Marchand (Toulouse), Camille Chat (Racing 92), Teddy Baubigny (Racing 92)

Deuxième ligne: Bernard Le Roux (Racing 92), Paul Willemse (Montpellier), Romain Taofifenua (Toulon), Cyril Cazeaux (Bordeaux-Bègles), Killian Geraci (Lyon)

Troisième ligne: Charles Ollivon (Toulon), Grégory Alldritt (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles), Anthony Jelonch (Castres)

Demis de mêlée: Antoine Dupont (Toulouse), Baptiste Couilloud (Lyon)

Demi d’ouverture: Romain Ntamack (Toulouse), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles)

Centres: Gaël Fickou (Stade Français), Virimi Vakatawa (Racing 92), Arthur Vincent (Montpellier), Julien Delbouis (Stade Français)

Ailiers: Vincent Rattez (Montpellier), Gabin Villière (Toulon), Alivereti Raka (Clermont)

Arrières: Thomas Ramos (Toulouse)