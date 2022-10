Bayonne est sur un petit nuage. En effet, l’équipe s’est imposée ce samedi face à Toulouse, sur le score de 26 à 22, confirmant ainsi son beau début de saison. Une satisfaction pour l’arrière Gaëtan Germain.

« On les a pris très au sérieux et cette victoire contre le Stade Toulousain, qui reste le Stade Toulousain, confirme notre bon début de saison. Après, on a vu en seconde période que dès qu’ils ont élevé leur niveau de jeu, on a marqué le pas. Peut-être qu’avec notre avance de 20 points, on s’est aussi un peu relâché mais on a su faire le dos rond. »