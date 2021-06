Ugo Mola sera bien encore l’entraîneur du Stade Toulousain, auteur du doublé Coupe d’Europe-Championnat, la saison prochaine, étant « de toute façon sous contrat » jusqu’en 2023, a-t-il affirmé dans un entretien au journal Midi olympique publié lundi.

Le coach de 48 ans, aux commandes du club haut-garonnais depuis 2015, a clarifié une déclaration ambiguë prononcée vendredi après la victoire des Rouge et Noir en finale du Top 14 devant la Rochelle (18-8). « Je vais déjà profiter de mes vacances et puis je vais réfléchir pour savoir si je reviens parce que la vie va tellement vite qu’il faut profiter de ce que l’on a », avait-il déclaré en zone mixte.

« Je voulais dire que, dans tous les cas, je ne pourrai pas revenir de la même manière. On ne peut pas reproduire les mêmes choses, appliquer les mêmes méthodes, et le même fonctionnement, même si ça a porté ses fruits (…) Cette phrase, ce n’était en aucun cas pour mettre la pression sur qui que ce soit », a expliqué l’entraîneur, questionné sur ce point. « Je m’interroge juste de façon sincère sur ce qu’il faudra apporter à nos joueurs pour construire le rugby de demain qui leur permettra d’exister encore (…) La première personne qui doit réfléchir à ce qu’il doit amener, c’est moi. Il y a un projet jusqu’en 2023 pour accompagner cette génération, et il y en aura forcément un autre ensuite », a-t-il poursuivi.

A la question ‘Vous serez bien là à la reprise ?’, Mola a répondu : « Oui (…) je suis de toute façon sous contrat. Je ne cherche pas du tout à semer le trouble. »