Interrogé dans le journal l’Equipe Peato Mauvaka est revenu sur sa concurrence et sa relation avec son compère talonneur Julien marchand.

Peato Mauvaka subit la concurrence de Julien Marchand avec Toulouse en club mais aussi en sélection avec le XV de France. Mauvaka est souvent le remplaçant mais cette situation ne semble pas l’affecter bien au contraire. « On est super potes. Il n’y a pas d’arrière-pensée entre nous. On échange beaucoup sur le poste, le jeu, ce que l’on va faire. On se donne des conseils. En dehors, on mange souvent ensemble, on joue aux cartes. On est comme des frères. Sincèrement, c’est vraiment bien. Et même quand Guillaume (petit frère de Julien, aussi talonneur) était à Toulouse, on se soutenait tous les trois. C’est une chance parce que tout le monde ne vit pas ce genre de situation comme nous », a déclaré dans l’Equipe le talonneur originaire de la Nouvelle-Calédonie.