La France se fait doubler par l’Australie. Vainqueur face l’Afrique du Sud ce dimanche, les Australiens déloge le XV de France du top 5 mondial au classement World Rugby.

Malgré cette défaite, les Springboks dominent toujours ce classement devant les All Blacks et l’Angleterre. L’Irlande est 4e et la France désormais 6e. Suivent l’Argentine, l’Ecosse, le Pays de Galles et le Japon. Cette chute au classement s’explique par la victoire australienne de ce dimanche face aux champions du monde sud-africains (28-26) lors de la 3ème journée du Rugby Championship. Un succès qui leur permet de prendre deux places et de se retrouver en cinquième position.