Absent surprise de la liste de l’Ecosse pour les tests de novembre Finn Russel va faire son retour. Le demi d’ouverture du Racing 92 a été appelé pour suppléer Adam Hastings, blessé.

Finn Russell avait été devancé par Adam Hastings, Blair Kinghorn et Ross Thompson dans la hiérarchie des ‘numéro 10’ écossais, selon des critères « de forme et de constance » avancés par le comité de sélection du XV d’Ecosse. Fantasque, le demi d’ouverture a payé sa fantaisie mais aussi son comportement et sa mauvaise relation avec le sélectionneur. Le Racingmen avait publiquement critiqué les méthodes de ce dernier début 2020, avant le Tournoi des six nations. Avec le forfait d’Adam Hastings, Finn Russell fait donc son retour en sélection et prétend donc à une place dans le groupe pour affronter la Nouvelle-Zélande, ce dimanche.