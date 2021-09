Le joueur de Provence Rugby (D2) Ludovic Radosavljevic, a été suspendu pour 26 semaines après avoir tenu des propos racistes envers l’ailier de Nevers, originaire du Cameroun, Christian Ambadiang.

Le joueur de 32 ans, a été reconnu responsable « d’infractions verbales et provocations », et ne pourra pas jouer avant le 25 avril 2022. « Compte tenu de la particulière gravité de la situation et de la nature des faits qui lui sont reprochés, la Commission de discipline et des règlements a déterminé le point d’entrée de l’infraction à 52 semaines, soit la sanction maximale autorisée », explique la Ligue Nationale de Rugby.

Cette sanction a finalement été réduite à 26 semaines. La LNR explique cette diminution « après prise en compte de la reconnaissance spontanée par le joueur des faits qui lui sont reprochés (…), de la reconnaissance de sa culpabilité, de son casier disciplinaire vierge et de l’expression de remords avant l’audience ».

Christian Ambadiang avait dénoncé ces faits sur son compte Instagram début décembre dernier. Il avait accusé un adversaire, sans donner son nom, qui lui aurait déclaré : « Je vais te brûler, mangeur de bananes », avant de venir s’excuser plus tard.

Le joueur mis en cause, Radosavljevic, s’était aussi excusé publiquement sur son compte Instagram quelques jours plus tard. « Je prends conscience que ce qu’il s’est passé représente aujourd’hui la plus grosse erreur de ma vie et je demande pardon à Christian Ambadiang, à son club, à ma famille, à mes coéquipiers, à mon staff, mes dirigeants, aux licenciés du club, aux bénévoles, à tous nos supporters et aux partenaires du club ».