En ouverture de la 12e journée de Pro D2 ce jeudi, Oyonnax est allé s’imposer sur la pelouse de Valence, tandis que Nevers a écrasé le Biarritz Olympique.

Oyonnax, battu à domicile par le leader Vannes la semaine dernière, a remis la marche avant en allant s’imposer à Valence (25-22), tandis que Biarritz a lourdement chuté à Nevers (37-18), jeudi en ouverture de la 12e journée de Pro D2. Le club de l’Ain reprend provisoirement la deuxième place du classement à Perpignan, qui reçoit vendredi l’avant-dernier Soyaux-Angoulême. Dans la Drôme, la partie fut essentiellement affaire de buteurs, et c’est l’ouvreur d’Oyonnax, Yann Le Bouhris (20 points au total) qui a fait la différence avec une ultime pénalité dans la dernière minute de jeu.

La victoire fut plus nette face aux Biarrots pour Nevers, qui menait déjà à la pause (16-11) et a rapidement enfoncé le clou en début du second acte, échouant toutefois à prendre le point de bonus offensif. Le BO reste provisoirement quatrième mais est sous la menace de Colomiers (5e), qui se déplace samedi à Béziers (8e), Provence Rugby (6e), attendu vendredi à Grenoble (10e). Le leader, Vannes, reçoit vendredi Montauban (9e).

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Vannes 38 11 9 0 2 266 207 59 2

2. Oyonnax 36 10 8 1 1 267 191 76 2

3. Perpignan 35 10 8 0 2 248 155 93 3

4. Biarritz 29 10 6 1 3 221 177 44 3

5. Colomiers 28 9 6 1 2 219 157 62 2

6. Provence Rugby 28 11 6 2 3 226 234 -8 0

7. Nevers 27 12 5 0 7 292 258 34 7

8. Béziers 23 11 4 1 6 232 217 15 5

9. Montauban 22 10 5 1 4 215 241 -26 0

10. Grenoble 20 10 4 1 5 197 211 -14 2

11. Carcassonne 19 10 4 0 6 218 245 -27 3

12. Aurillac 18 11 4 0 7 189 239 -50 2

13. Rouen 15 11 3 1 7 197 226 -29 1

14. Valence Romans 13 10 2 1 7 203 262 -59 3

15. Soyaux Angoulême 10 10 2 0 8 167 256 -89 2

16. Mont-de-Marsan 7 8 1 0 7 132 213 -81 3