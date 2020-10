Le match de Pro D2 entre Oyonnax et Biarritz n’aura pas lieu samedi après-midi comme initialement prévu.

Ce mardi, la Ligue a confirmé le report de la rencontre à cause de la présence du coronavirus et de plusieurs cas au sein des effectifs des deux équipes. Après cette décision, la Ligue a donc annoncé qu’elle décalait le match entre Grenoble et Valence à samedi 21 heures, au lieu de vendredi 19 h. Rappelons que le BO est leader du championnat avec un point d’avance sur Perpignan, Oyonnax et Vannes.