La France, avec une équipe diminuée par de nombreuses absences, a battu les Wallabies (28-26) sur leur sol pour la première fois depuis 1990, ce mardi à Melbourne.

Les hommes de Fabien Galthié, qui ont dominé l’Australie toute la partie, ont offert l’occasion aux Wallabies de renverser la situation et de gagner ce

premier match test (23-21). Mais les Français n’ont pas failli et se sont imposés grâce à un essai opportuniste de l’ailier Damian Penaud et la justesse devant de l’arrière Melvyn Jaminet (8/8).

Les Australiens, qui ont inscrit deux essais, auront l’occasion de prendre leur revanche face à la France samedi à Brisbane.