Selon les informations de Midi Olympique, les Rouge et Noir s’activent en coulisses pour prolonger leurs meilleurs joueurs. Ainsi Romain Ntamack ou encore François Cros devraient poursuivre leur aventure à Toulouse.

Après avoir prolongé Julien Marchand, Antoine Dupont et Cyril Baille, le Stade Toulousain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Selon les informations de Midi Olympique, les dirigeants toulousains s’activent pour prolonger d’autres cadres de l’effectif. Les discussions seraient même avancées pour les prolongations des internationaux français Romain Ntamack et François Cros, qui veulent continuer leur carrière à Toulouse. Les Rouge et Noir veulent aussi conserver Peato Mauvaka et Thomas Ramos qu’ils considèrent comme très important dans l’effectif. De plus, le deuxième ligne australien Richie Arnold serait sur le point de signer un nouveau contrat avec le Stade Toulousain. En revanche, cela coincerait pour la prolongation de son frère, Rory. Toujours selon le MIDOL, le jumeau de Richie Arnold serait en pleine réflexion sur son avenir et pourrait quitter la Ville Rose à l’issue de la saison pour se donner toutes les chances de disputer la Coupe du monde 2023 avec l’Australie.