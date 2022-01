Très en vue actuellement pour ses prestations XXL lors du tournoi des VI Nations, Brice Dulin n’est pas uniquement un grand rugbyman de talent. Il a également joué dans le film « Tu mérites un amour » d’Hafsia Herzi en incarnant le rôle d’un mari libertin.

Révélée en tant qu’actrice par son rôle au cinéma dans La Graine et le Mulet d’Abdellatif Kechiche (2007), Hafsia Herzi a sorti, en 2019, son premier film intitulé « Tu mérites un amour ». Long-métrage dans lequel on retrouve un visage bien connu de l’Ovalie… Un certain Brice Dulin.

L’arrière du XV de France et de La Rochelle incarne un mari libertin en mode Don Juan. Contexte : en 2019, Dulin est en pleine convalescence suite à une grosse blessure et vit une dernière saison délicate au Racing 92. En parallèle de sa carrière de rugbyman, le joueur a décidé de postuler pour le film d’Hafsia Herzi qui « cherchait un sportif avec l’accent du Sud-Ouest » a-t-il expliqué dans une interview accordée à Midi Olympique il y a un mois. Des images oubliées qui ont été déterrées par rapport à son actualité et ses grosses prestations aux VI Nations. Caliente.