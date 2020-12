L’ex-sélectionneur du quinze de France (2007-2011) Marc Lièvremont est surpris de la parfaite adaptation de Fabien Galthié en tant que sélectionneur de l’équipe de France après seulement une année.

« Rajeunir après une Coupe du monde, tous les sélectionneurs l’ont fait. Ce qui est certain, c’est que Fabien Galthié et son staff sont allés plus vite que nous, que moi. Les raisons positives existent et elles sont nombreuses. À commencer par le fait que Galthié, Labit et Giroud étaient immergés dans le quotidien du quinze de France pendant la Coupe du monde (2019) et même avant. Ce facteur a son importance. Galthié a pris de l’avance par rapport à ses prédécesseurs. Très souvent, la transition entre deux sélectionneurs s’avère compliquée. Le choix du nom fait débat, l’organisation nouvelle met du temps à s’installer. Cette fois, ça s’est passé de façon plus fluide », a indiqué Marc Lièvremont dans L’Equipe.

Avant d’ajouter : « Cette équipe, au-delà du fait qu’elle suscite l’enthousiasme, et qu’elle gagne, a dégagé un cadre de jeu et une ossature de joueurs en très peu de temps. Des choses avaient pu être préparées en amont. François Cros n’a pas été retenu pour la Coupe du monde mais on savait qu’il avait les faveurs de Fabien Galthié. La troisième ligne d’aujourd’hui (Cros-Ollivon-Alldritt) est apparue justement lors du premier match de préparation contre l’Écosse. La paire de centres Fickou-Vakatawa a été assemblée au Japon. »