De passage en conférence de presse ce vendredi, Antoine Dupont a répondu à quelques questions concernant le choc de samedi (21h) face à la Nouvelle-Zélande.

Le résultat et le contenu de ce match seront-ils importants en vue du match d’ouverture de la Coupe du monde 2023 face à ces mêmes All Blacks ?

« Peut-être qu’il y aura un petit aspect psychologique par rapport à ce match d’ouverture mais je ne suis pas sûr qu’on l’ait dans les têtes, ni eux, ni nous demain (samedi) soir. Cela reste un match important dans notre construction et dans notre aventure. Mais je ne suis pas sûr qu’on se projette autant (vers la Coupe du monde). On joue contre équipe qui fait partie des références mondiales des dernières années. Nous, on est encore une équipe en construction. Avoir la chance d’affronter ce genre d’équipe, ça nous permet de prendre de l’expérience et d’améliorer le vécu commun. »

On dit ces Blacks prenables. Qu’en pensez-vous ?

« Comme toute équipe, ils peuvent être prenables. On sait que c’est un collectif qui perd très rarement. On a vu la débauche d’énergie et la qualité du match des Irlandais qui ont fait très peu d’erreurs le week-end dernier (succès 29-20). On sait que c’est la somme de tous ces efforts qui peut nous permettre d’être en position de gagner contre cette équipe. »

Vous avez déjà affronté les Néo-Zélandais en novembre 2017 avec une défaite 38-18 au Stade de France, mais ce n’est pas le cas d’une bonne partie de vos coéquipiers. Quel message souhaitez-vous leur transmettre par rapport à cette rencontre ?

« C’est vrai qu’on n’est pas beaucoup à les avoir rencontrés. Mais cela reste une équipe de rugby, même si on sait tout ce qu’ils ont pu gagner. Il faut le voir comme un grand match, un gros défi qui se propose à nous, comme on en a eus ces dernières années. C’est une étape. Et pouvoir se confronter aux meilleurs, cela ne peut que nous faire progresser. »