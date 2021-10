Ce week-end, le Top 14 reprend ses droits avec un gros choc et le déplacement du Racing 92 sur la pelouse du Stade Mayol contre le RC Toulon.

Avant ce duel, c’est le centre international de 27 ans Gaël Fickou qui s’est présenté devant les médias et motive déjà les troupes avant le choc. « On est parfois frustré après les matches mais aujourd’hui on est dans les six premiers. On prend du plaisir sur le terrain même si on s’attend toujours à mieux vu l’effectif qu’on a. On est content d’avoir gagné quatre matches sur six. Peu d’équipes l’ont fait donc c’est satisfaisant. Le plus important, cela reste de gagner. C’est vrai que ces derniers temps, ce n’était pas forcément avec la manière mais il faut savoir s’en satisfaire. On veut élever notre niveau de jeu et on a les qualités pour le faire mais l’essentiel c’est de gagner. » Termine l’international qui aura un rôle très important en l’absence d’Henry Chavancy. Le match se déroulera samedi à 21 h 05 pour le compte de la 7e journée de Top 14.