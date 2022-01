Hier l’EPCR a annoncé l’annulation du match entre le Stade Toulousain et Cardiff à cause de cas de covid-19, pourtant les Rouge et Noir assuraient avoir à disposition un effectif suffisant pour jouer. Cette décision de l’instance européenne a mis en colère René Bouscatel, le président de la LNR, qui dénonce une compétition « faussée et décrédibilisée » à l’AFP.

« L’EPCR (…) décide d’annuler un match en ne respectant pas son règlement. Ce qui décrédibilise ceux qui ont pris cette décision mais également l’organisateur et la compétition en elle-même. Le règlement, c’est qu’on applique les règles du pays du club qui reçoit. Ce match se jouant en France, c’est l’application de la réglementation sanitaire française (…) Si ce match avait été un match de Top 14, il se jouait », a expliqué à l’AFP René Bouscatel. Et selon le protocole sanitaire français, Toulouse remplissait toutes les conditions pour disputer cette rencontre, à savoir 23 jours et 6 joueurs de première ligne.