Le LOU rugby a remporté sa demi-finale de la Challenge Cup ce samedi après-midi avec une victoire 20 à 18 contre l’équipe anglaise des Wasps.

Magnifique ! Le LOU rugby s’est qualifié pour sa toute première finale de la Challenge Cup grâce à une victoire de deux petits points face aux Wasps. Les Lyonnais ont réussi à tenir tête et même disposer des Wasps à domicile sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland avec un succès 20 à 18. Poussés par son public, le club de Top 14 a arraché la victoire avec une défense héroïque dans les derniers instants de la partie. Le LOU se qualifie pour la finale de la Challenge Cup et défiera le 27 mai prochain au Stade Vélodrome, le vainqueur du match entre le RC Toulon et les Saracens.