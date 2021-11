Le troisième ligne du Rugby Club Toulonnais a participé pour la première fois depuis sa blessure le 5 juin dernier à un entrainement individuel.

Six mois après sa rupture des ligaments croisés du genou gauche, le capitaine de l’équipe de France était de retour ce matin à l’entrainement avec le RCT. Il s’agissait simplement d’une séance individuelle à l’écart du groupe mais une nouvelle qui a fait plaisir aux supporters du club de la Rade. En effet, les Toulonnais viennent à peine sortir de la zone rouge ce week-end (11e) grâce à leur victoire face au LOU (19-13) et attendent avec impatience le retour sur les terrains de leur troisième ligne pour remonter au classement. D’autant qu’un autre absent et international français, Baptiste Serin, a fait son retour face à Lyon. Le demi de mêlée a fait un très bon match en apportant toute son expérience au groupe de Franck Azéma qui en manquait tant.