La star des Boston Celtics a officiellement annoncé la rupture de son contrat avec Donda Sport, l’agence sportive de Kanye West. Le rappeur/business man/politique américain est actuellement au cœur d’une lourde polémique antisémite.

Kanye West aka « YE » est en train de voir son monde s’effondrer. Après avoir perdu son contrat avec Balenciaga et avec Adidas, après s’être fait banni des réseaux sociaux et de sa banque, Jaylen Brown se sépare de tout ce bourbier. Egérie de l’agence pour son engagement social et communautaire, l’arrière des Celtics était le seul athlète NBA à être en contrat avec Donda Sport. Il déclare: « Au cours des dernières 24 heures, j’ai pu réfléchir et mieux comprendre comment mes déclarations précédentes manquaient de clarté pour exprimer ma position contre les récentes remarques et actions publiques. Pour cela, je présente mes excuses », affirme-t-il. « Et en cela, je cherche à être le plus clair possible. J’ai toujours, et je continuerai toujours, à m’opposer fermement à tout antisémitisme, discours de haine, déformation de la réalité et rhétorique oppressive de quelque nature que ce soit. »