00h45, Quart de finale H (US Open) sur Eurosport

03h00, Quart de finale H (US Open) sur Eurosport

10h45, A Trente. Contre-la-montre F (Championnats d’Europe) sur L’Equipe Site

10h45, A Trente. Contre-la-montre Elite F (22,4 km) (Championnats d’Europe) sur Eurosport

10h45, A Trente. Contre-la-montre Elite F (22,4 km) (Championnats d’Europe) sur L’Equipe

12h00, NRL (Rugby XIII) sur BeIn 1

12h10, 5e étape : Alderley Park – Warrington (152 km) (Tour de Grande-Bretagne) sur L’Equipe

13h00, Circuit européen. 1er tour (PGA Championship) sur Golf +

14h00, 5e étape : Alderley Park – Warrington (152 km) (Tour de Grande-Bretagne) sur Eurosport2

16h00, A Trente. Contre-la-montre H (Championnats d’Europe) sur L’Equipe Site

16h00, A Trente. Contre-la-montre Elite H (22,4 km) (Championnats d’Europe) sur Eurosport

16h35, A Trente. Contre-la-montre Elite H (22,4 km) (Championnats d’Europe) sur L’Equipe

17h00, 9e manche. 1re spéciale (Rallye de Grèce, Championnat du monde) sur Canal + Sport

17h55, Double fauteuils (US Open) sur Eurosport

17h00, France – Estonie (Volley-ball, Championnat d’Europe H. Groupe D) sur L’Equipe

19h00, St Louis Cardinals – Los Angeles Dodgers (MLB ) sur BeIn 3

20h00, Double fauteuils (US Open) sur Eurosport

20h35, Grenoble – Agen (Pro D2, 3e journée) sur Canal + Sport