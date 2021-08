07h00, Jeux Paralympiques (Handisport) sur France 3

11h25, Jeux Paralympiques (Handisport) sur France 4

13h00, Jeux Paralympiques (Handisport) sur France 3

14h10, Grand Prix de Plouay-Lorient Agglo (World Tour F) sur Eurosport

14h45, Grand Prix de Plouay-Lorient Agglo (World Tour F) sur France 3

16h00, 1re étape : Surhuisterveen – Dokkum (169.6 km) (Benelux Tour) sur Eurosport

17h00, 1er tour (US Open) sur Eurosport2

17h30, 1er tour (US Open) sur Eurosport

19h00, 1er tour (US Open) sur Eurosport

19h00, 1er tour (US Open) sur Eurosport2

21h00, Le Mans – Sete (National) sur Canal + Sport

21h00, 1er tour (US Open) sur Eurosport

21h00, 1er tour (US Open) sur Eurosport2

23h00, 1er tour (US Open) sur Eurosport2

23h30, 1er tour (US Open) sur Eurosport