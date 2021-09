01h00, 2e tour (US Open) sur Eurosport

01h00, 2e tour (US Open) sur Eurosport2

02h00, Venezuela – Argentine (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur BeIn 1

03h00, 2e tour (US Open) sur Eurosport2

03h00, 2e tour (US Open) sur Eurosport

03h00, Pérou – Uruguay (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur BeIn 3

03h00, Chili – Brésil (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur BeIn 2

05h00, 2e tour (US Open) sur Eurosport

07h00, Jeux Paralympiques (Handisport) sur France 3

10h20, Championnat du monde, 8e manche. Essais libres 1 (Superbike, Epreuve de Magny-Cours) sur Eurosport2

11h10, Championnat du monde, 13e manche. Essais libres 1 (Formule 1, GP des Pays-Bas) sur Canal + Sport

11h25, Jeux Paralympiques (Handisport) sur France 4

11h45, Eels – Panthers (NRL) sur BeIn 1

12h00, Classic Grand Besançon Doubs (Cyclisme) sur Sport en France

13h00, Jeux Paralympiques (Handisport) sur France 3

13h00, 2e étape : Estación de Montaña de Manzaneda (7,3 km clm) (La Ceratizit Challenge by La Vuelta H) sur Eurosport

13h30, Circuit européen. 2e tour (Open d’Italie) sur Golf +

13h42, Essais qualificatifs (Formule 3, Grand Prix des Pays-Bas) sur Canal + Sport

14h00, 5e étape : Riemst – Bilsen (188 km) (Tour du Benelux) sur Eurosport

14h40, 13e manche. Essais libres 2 (Formule 1, GP des Pays-Bas) sur Canal + Sport

14h50, Championnat du monde, 8e manche. Essais libres 2 (Superbike, Epreuve de Magny-Cours) sur Eurosport2

15h00, 19e étape : Tapia – Monforte de Lemos (191,2 km) (Tour d’Espagne) sur Eurosport

15h00, Mozambique – Côte d’Ivoire (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe Site

17h00, 3e tour (US Open) sur Eurosport2

17h00, 1ère demi-finale (Volley-ball, Euro F) sur L’Equipe Site

17h20, XCC H et F (Coupe du monde de VTT

18h15, 3e tour (US Open) sur Eurosport

18h30, Montpellier – PSG (D1 Féminine) sur Canal + Sport

18h30, Fleury – Paris FC (D1 Féminine) sur Foot +

18h50, Poule D. France – Slovaquie (Volley-ball, Championnat d’Europe H) sur L’Equipe

19h00, 3e tour (US Open) sur Eurosport

19h00, 3e tour (US Open) sur Eurosport2

19h00, Bourg-Peronnas – Le Mans (National) sur FFF TV

19h00, Laval – Cholet (National) sur FFF TV

19h00, Sète – Créteil (National) sur FFF TV

19h00, Chateauroux – Stade Briochin (National) sur FFF TV

19h00, Sedan – Avranches (National) sur FFF TV

19h00, Chambly – Annecy (National) sur FFF TV

19h00, Boulogne – Villefranche (National) sur FFF TV

19h00, Concarneau – Bastia Borgo (National) sur FFF TV

19h20, Aix en Provence – Nevers (Pro D2, 2e journée) sur Rugby +

19h20, Rouen – Narbonne (Pro D2, 2e journée) sur Rugby +

19h20, Aurillac – Bayonne (Pro D2, 2e journée) sur Rugby +

19h20, Montauban – Carcassonne (Pro D2, 2e journée) sur Rugby +

19h20, Mont-de-Marsan – Bourg-en-Bresse (Pro D2, 2e journée) sur Rugby +

19h20, Agen – Béziers (Pro D2, 2e journée) sur Rugby +

20h00, Circuit américain. 2e tour (Open d’Atlanta) sur Golf +

20h00, 2e demi-finale (Volley-ball, Euro F) sur L’Equipe Site

20h40, Vannes – Grenoble (Pro D2, 2e journée) sur Canal + Sport

21h00, 3e tour (US Open) sur Eurosport2

21h00, 3e tour (US Open) sur Eurosport

21h00, Tunisie – Guinée-Equatoriale (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe Site

21h00, Cameroun – Malawi (Coupe du Monde 2022, éliminatoires) sur L’Equipe Site

23h00, 3e tour (US Open) sur Eurosport2

23h30, 3e tour (US Open) sur Eurosport