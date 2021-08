00h00, La course (Indycar, Grand Prix d’Indianapolis) sur Canal + Sport

00h00, Tournoi WTA de Montréal (Tennis) sur BeIn 3

01h10, Summer League (NBA) sur BeIn Max4

02h00, Demi-finale (Masters 1000 du Canada) sur Eurosport

03h00, Demi-finale (Masters 1000 du Canada) sur Eurosport

03h10, Summer League (NBA) sur BeIn Max4

04h00, Guillermo Rigondeaux – John Riel Casimero (Boxe, Championnat WBO) sur RMC Sport UHD

04h00, Joshua Franco – Andrew Moloney (Championnat du monde WBA ) sur BeIn 1

08h00, NRL (Rugby XIII) sur BeIn 1

08h35, 11e manche. Warm Up des Moto 3 (Moto, Grand Prix d’Autriche) sur Canal + Sport

09h00, 8e manche. 18e spéciale (Rallye de Belgique, Championnat du monde) sur Canal + Decale

09h05, 11e manche. Warm Up des Moto 2 (Moto, Grand Prix d’Autriche) sur Canal + Sport

09h38, 11e manche. Warm Up des Moto GP (Moto, Grand Prix d’Autriche) sur Canal + Sport

10h55, 11e manche. La course des Moto 3 (Moto, Grand Prix d’Autriche) sur Canal + Sport

12h00, 8e manche. 20e spéciale (Rallye de Belgique, Championnat du monde) sur Canal + Decale

12h15, 11e manche. La course des Moto 2 (Moto, Grand Prix d’Autriche) sur Canal + Sport

12h30, Circuit européen. 4e tour (Open d’Angleterre) sur Golf +

12h40, A Maribor (RTC). Descente F (Coupe du monde de VTT) sur L’Equipe Site

13h00, Cross-country F (Championnats d’Europe de VTT Novi Sad) sur Eurosport

13h00, Angers – Lyon (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

14h00, 11e manche. La course des Moto GP (Moto, Grand Prix d’Autriche) sur Canal +

14h00, A Maribor (RTC). Descente H (Coupe du monde de VTT) sur L’Equipe Site

14h30, Championnat du monde, 15e manche. 2e course (Formule E, ePrix de Berlin) sur Eurosport2

14h50, 2e étape : Caleruega – Burgos Gamonal (167 km) (Tour d’Espagne) sur Eurosport

15h00, Newcastle – West Ham (Premier League) sur RMC Sport 1

15h00, Multiplex – 2e journée (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Brest – Rennes (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Clermont Foot – Troyes (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Nantes – Metz (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Reims – Montpellier (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h15, Championnat du monde, 15e manche. La course (Formule E, ePrix de Berlin) sur L’Equipe

15h30, Mayence – RB Leipzig (Bundesliga) sur BeIn 1

16h00, Cross-country H (Championnats d’Europe de VTT Novi Sad) sur Eurosport2

16h00, Cross country H (Championnats d’Europe de VTT) sur L’Equipe Site

16h45, 7e étape : Zabrze – Cracovie (145 km) (Tour de Pologne) sur L’Equipe

17h00, Lens – Saint-Etienne (Ligue 1) sur Canal +

17h30, Tottenham – Manchester City (Premier League) sur RMC Sport 1

17h30, Celta Vigo – Atlético Madrid (Liga) sur BeIn 1

18h00, Cologne – Hertha Berlin (Bundesliga) sur BeIn 2

19h00, Circuit américain. 4e tour (Open de Greensboro) sur Golf +

19h00, Famalicao – FC Porto (Portugal) sur RMC Sport 2

19h30, Tournoi WTA de Montréal (Tennis) sur BeIn 3

20h00, FC Barcelone – Real Sociedad (Liga) sur BeIn 1

20h45, Marseille – Bordeaux (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

21h00, 3e manche. Relais mixte (World Triathlon series) sur L’Equipe

22h00, Finale (Masters 1000 du Canada) sur Eurosport

22h10, Summer League (NBA) sur BeIn Max4

22h15, FC Séville – Rayo Vallecano (Liga) sur BeIn 1

22h26, Circuit américain. 4e tour (Open de Greensboro) sur Canal + Sport

23h10, Summer League (NBA) sur BeIn Max4