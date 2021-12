Le serbe numéro un mondial a été élu sportif européen de l’année 2021 par 26 agences de presses européennes. Il devance Robert Lewandowski et Max Verstappen.

Novak Djokovic a réalisé une année 2021 exceptionnelle. Le Serbe a notamment remporté trois tournois du Grand Chelem cette année avec Roland-Garros, Wimbledon et l’Open d’Australie. Il a seulement échoué en finale de l’US Open face à Daniil Medvedev et en demi-finale des Jeux Olympiques face à Alexander Zverev. Djokovic a été élu sportif européen de l’année 2021 par les agences de presse européenne. Il devance Robert Lewandowski, lauréat en 2020, et Max Verstappen, champion du monde de Formule 1. C’est la quatrième fois de sa carrière que le tennisman de 34 ans remporte cette distinction après 2011, 2015, et 2018.