Le confinement dû au covid-19 du printemps 2020 nous a poussé à revoir notre mode de consommation. Pour celles qui aiment essayer avant d’acheter, c’est compliqué. Mais une fois cette frontière dépassée, les possibilités d’achat sont multiples. A quel site faire confiance pour son shopping en ligne sport ? Quelle marque pour quel sport ? On vous explique tout en 10 sites internet.

Par Léa Borie

Extrait du magazine WOMEN SPORTS N°17 de juillet-août-septembre 2020.

Pour les accros du e-shopping : Fabletics

fabletics.fr

La marque cofondée par l’Américaine Kate Hudson lancée en 2013 propose des tenues de sport féminines à un prix correct (environ 65 € pour une brassière et 70 € pour un legging). Fabletics est issue de la marque Justfab Inc. S’il existe des points de vente aux Etats-Unis notamment, en France, c’est par système de commande en ligne.

La particularité : le programme VIP, un système d’abonnement optionnel à 49,95 € par mois pour bénéficier de tarifs préférentiels.

Ce qu’on aime : la collection de vêtements de sport écoresponsables. Elle a recours notamment au polyester recyclé.

La possibilité de choisir sa coupe (taille haute, taille mi-haute, long… brassière au maintien léger, modéré, renforcé)

Notre article coup de coeur du moment : la tenue 2 pièce t-shirt et jogging slim (59,95 € le duo)

Pour tout sportif : Décathlon

declatlon.fr

On ne présente plus l’enseigne de renom. C’est de loin la marque la plus citée pour faire ses commandes en ligne.

La particularité : quand on réalise un petit sondage dans notre entourage, c’est quasi systématiquement la première réponse qui vient à l’esprit.

Ce qu’on aime : l’enseigne a mis en place un système de retrait de colis sans contact, une réception de matériel sportif sans sortir de sa voiture !

Notre article coup de coeur du moment : ajoutés assez récemment sur le site, la paire d’élastiques aquatiques, résistance modérée, dédié à l’aquafitness (30 €)

Pour les basketophiles : Adidas

adidas.fr

Adidas, ce sont les gazelles, les Stan Smith, des modèles de baskets incontournables à porter à la ville, mais pas seulement !

La particularité : pour teaser, le site internet à un corner dédié « dates de sortie », qui prévient du jour où sortira tel modèle attendu par les sportives fans.

Ce qu’on aime : la gamme de produit de la technologie HEAT.RDY – comprenez une aération spécifique pour mieux évacuer la transpiration.

Notre article cœur du moment : le t-shirt HEAT. RDY pour le running, idéal pour courir par temps chaud, 2XS à XL, 3 coloris, ici Solar red (44,95 €)

Pour les fondus de sports de glisse : Ekosport

ekosport.fr

Un site en ligne (et quelques points de vente en dur) spécialisé en vente de matériel de ski et accessoires de sport d’hiver ainsi que le sport outdoor, qui s’est lancé en 2007 sur eBay au départ. Et désormais, il est partenaire de la Fédération Française de Ski

La particularité : un classement de différentes marques par sport : ski snowboard, trail running, randonnée bivouac, escalade alpinisme, optique sécurité, électronique éclairage, bagagerie entretien.

Ce qu’on aime : la variété avec 25 000 références techniques au compteur !

Notre article coup de cœur du moment : les chaussettes de course sans couture Compressport pro racing ultraligh, nouveau design, rose fluo ou bleu électrique, stock limité (17,90 €)

Pour des achats durables et intelligents : Odlo

odlo.com/fr

Entreprise suisse née en 1946 qui détient aujourd’hui 900 points de vente.

La particularité : une marque née en Norvège qui tisse un rapport de durabilité avec les consommateurs.

Ce qu’on aime : Odlo est sur Strava et invite ses clients à rejoindre leur club cycliste pour s’entraîner avec l’équipe VTT Scott-Sram. Les rubriques spéciales « Avec Fibres naturelles » et « Isolation thermique » ou encore « I-thermic » (Intelligent Thermal Technology).

Notre article cœur du moment : T-shirt technique, issu de la nouvelle collection naturelle Natural(+), confortable, combinant fibre durable Tencel et laine mérinos, XS à XL, 3 coloris, ici Atlantic Deep melange (60 €)

Pour les accros de crossfit : Bro

bro-shop.fr

Deux frères, Mickael et Guillaume, sont derrière cette entreprise française. Passionnés de CrossFit, ils ont inventé un site de vêtements et accessoires dédiés à cette pratique.

La particularité : Chez Women Sports, on est très communauté, et cet esprit création de concept entre frangins, on est complètement accros !

Ce qu’on aime : Custom Bro : le volet customisation. Et alors, là, nos études de mode nous reviennent en tête si vite ! On joue les stylistes pour se composer un t-shirt de sport à l’imprimé et au coloris chiadé !!

Notre article cœur du moment : On dirait bien « notre création maison », mais faussement humble, on retiendra le crop top mauve « Grace » à la coupe courte et fluide, au toucher ultra doux, avec une sérigraphie made in France (24,90 €)

Pour les adeptes de chien tête en bas : Baya

baya-france.com/fr

C’est avec les tapis de yoga que la marque s’est lancée, en 2016.

La particularité : un deux-en-un e-shop et repère de cours de yoga sur Zoom. Ainsi que le Baya Lifestyle, avec un journal, Le jeu des mini yogis, ou encore les évènements.

Ce qu’on aime : les imprimés addictifs et originaux de ces tapis, plus légers que la plupart des tapis, conforts grâce à leur double couche, et éco-certifiés Oeko-Tex.

Notre article coup de cœur du moment : le tapis de yoga nouveau motif qui sent bon les vacances (70 €)

Pour les adeptes de jeu masculin/féminin : Under Armour

underarmour.fr

Une marque fondée en 1996 qui respire fort l’Amérique, et qui se veut résolument masculine. Aucune boutique en propre en France, ce sont souvent des revendeurs.

La particularité : elle est connue pour produire les maillots de rugby à XV et les tenues de basket-ball !

Ce qu’on aime : la possibilité de rejoindre des communautés – UA MapMyRun, UA MapMyfFitness et UA MyFitnessPal

Notre article coup de cœur du moment : Le débardeur sportstyle graphique muscle pour femme à la coupe ample en coton à 60 %, XS à XXL, 4 coloris (26 €)

Pour les romantiques : Oysho

oysho.com/fr

La marque est spécialisée en produits de lingerie, mais aussi de gymwear, sleepwear, beachwear, accessoires et chaussures. Peu de boutiques en France : d’où un recours fréquent aux commandes en ligne.

La particularité : le classement par sport : sportswear, gym & training, running.

Ce qu’on aime : la partie yoga & pilates at home, une gamme toute confort pour pratiquer depuis son salon.

Notre article coup de coeur du moment : le legging à imprimé tropical, XS à XXL (39,99 €)

Pour la simplicité : Intersport

intersport.fr

Groupe crée en 1968 à Paris, dont le siège social est désormais en Suisse, qui adopte le slogan « Le sport, la plus belle des rencontres »

La particularité : la marque de training Energetics d’Intersport à prix abordable

Ce qu’on aime : les cours de coachs sportifs en ligne en direct sur Facebook du lundi au samedi !

Notre article coup de cœur du moment : le sac de sport boule 30 L, 7 coloris au choix (5,99 €)