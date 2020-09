Le géant américain du sportswear lance « Nike M », une nouvelle gamme de vêtements spécifiquement conçus pour les femmes enceintes.

L’équipementier Nike ne cesse d’innover pour répondre aux attentes de toutes les sportives. Après le hijab technique conçu pour accompagner la pratique des athlètes de confession musulmane, le géant américain s’intéresse à présent aux femmes enceintes. Avec sa nouvelle gamme « Nike M » (pour « Maternity », ndlr), Nike souhaite offrir aux futures mamans des vêtements confortables et adaptables aux évolutions de leur corps tout au long de la grossesse.

Pour lancer cette collection spéciale, la marque à la virgule a collaboré avec une trentaine de sportives enceintes ou ayant récemment accouché, notamment la nageuse espagnole Ona Carbonell ou encore la célébre golfeuse américaine Michelle Wie. « Plus nous écoutions les futures mères et les mères post-partum, plus nous apprenions, retravaillions et innovions grâce à un design inclusif », explique dans un communiqué Carmen Zolman, Nike Senior Design Director.

Cette nouvelle gamme comprend quatre vêtements spécifiques : un pull, un legging, un t-shirt et une brassière. Elle sera disponible à partir du 17 septembre prochain sur le site nike.com.

