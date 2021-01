La nouvelle édition du magazine trimestriel Women Sports est disponible dans les kiosques et en commande en ligne sur womensports.fr. Voici le sommaire !

A la une, rencontre exclusive avec les très attachantes Romane et Marine Ménager, les soeurs jumelles du rugby français ! Elles sont inséparables sur les terrains et dans la vie. Comment être championnes à deux ? Entre émulation et rivalité, les « sisters » nous disent tout ! Et en bonus, un portfolio de plusieurs jumelles sportives.

Baromètre : Retour sur le bruit médiatique du clash Amandine Henry vs Corinne Diacre !

Enquête : Sport et religion, duo gagnant ou clivant ?

Championnes

Gabrielle Papadakis : « J’ai appris à aimer le corps que l’on m’a donné »

Alice Modolo, la Grande Bleue

Bénédicte Perron, Iron Woman

Alizé Cornet : « L’écriture a toujours fait partie de ma vie »

Natacha Nhoye Akamabi, l’étoile montante du sprint africain

Sport Plaisir et Découverte

J’ai testé le Fit’Ballet !

Paradis-Land, pause à Aix-les-Bains

C’est bon pour moi !

Mon assiette et moi

Face Soul Yoga

Femmes de l’ombre

Caroline Angelini : Talent manager, c’est du sport !

Business

Ces marques qui pensent aux mamans sportives

En immersion

Comment je suis devenue entraîneure de football

Femmes d’influence

Marion Rousse : « Je ne suis pas là pour faire joli ! »

People

Hadja Cissé : « Soyons hnnêtes, le handball ne m’a pas servie à grand-chose sur Koh-Lanta ! »

We Men Sports

Ces hommes qui soutiennent le sport au féminin. Entretiens exclusifs avec Patrick Brothier, président d’ASIEO Mutuelle et Thierry Parmentier, directeur RH et communication du groupe Arkema.

Commandez ce magazine ici