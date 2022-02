Bien manger, s’entraîner dur, persévérer… En quelques mots, nous vous avons dévoilé le secret d’une bonne préparation physique. Mais attention, la journée n’est pas le seul moment qui compte. Afin de d’obtenir des résultats sur le long terme, il faut… bien dormir.

Un meilleur sommeil pour une meilleure performance. Voici le conseil que vous donnerait un certain Cristiano Ronaldo. L’athlète de Manchester United est toujours au top à 37 ans et d’après The Sun, ce dernier, en plus des 8h quotidiennes, ajoute 5 siestes tout au long de la journée… En effet, d’après les spécialistes, le sommeil est une arme à double tranchant. Bien géré il nous porte, mal géré il nous pousse dans l’abîme.

Pourquoi dormir ?

Déjà, pour survivre tout simplement. Et puis, car un sommeil d’une durée et d’une qualité adéquates améliore l’attention, le comportement, la mémoire et l’état général de notre santé. Il aide l’organisme à se réguler mais ce n’est pas tout. Pendant la nuit, notre corps travaille et procède à un entraînement invisible. Les muscles se développent et se remettent des efforts de la veille. Et puis, sans chercher plus loin, si on veut être efficace à notre séance de sport… Il est inutile de préciser que bien se reposer la nuit précédente est primordial. Prenons le cas inverse. Sans sommeil suffisant, les risques de blessures sont accrus, et l’on risque davantage de dommages musculaires, des douleurs etc.

Comment bien dormir ?

Plusieurs facteurs interviennent sur notre repos et influent sur sa qualité. Le niveau de lumière et de son, la température et, le plus important, le matelas. Ce dernier agit physiquement sur notre corps. Alors, il parait logique de se reposer sur un matelas adapté qui couvre nos besoins physiques et qui permet à notre corps de récupérer pendant la nuit. Depuis plus de 15 ans, Maxcolchon s’efforce de répondre à nos attentes, sur mesure. Avec ses prix plus que compétitifs, la marque élabore des produits de qualités, avec des commandes fabriquées expressément pour chaque client. Et devinez quoi, un est tout particulièrement destiné… aux sportifs ! Maxcolchon propose en particulier le matelas Sojamax, qui, chaque nuit, va vous aider en prévenant les blessures. Il vous aidera également à la récupération, grâce à sa mousse viscoélastique à mémoire de forme, pour un sommeil toujours plus efficace et relaxant. Amis sportifs dites adieu aux tensions, et bonjour à une meilleure condition physique !

Dormir plus pour perdre du poids

Vous avez bien lu. Une étude menée par Esra Tasali, pneumologue et directrice du centre du sommeil à la faculté de médecine de l’université de Chicagodu, publiée dans le JAMA Internal Medicine, montre que le sommeil est indispensable dans la perte de poids. Comme on vous le disait plus haut, dormir peut effectivement faire perdre des calories ! En fait, le sommeil, qui aide principalement à la régénération et formation des muscles, ainsi qu’à la récupération, peut également réduire l’apport calorique global. Les résultats de l’étude montrent que de jeunes adultes en surpoids, qui dorment 8,5 heures par nuit non pas 6,5, réduirait leur apport calorique global d’une moyenne de 270 calories par jour. Pas de quoi s’enflammer non plus, mais cette étude prouve surtout l’importance du sommeil sur le corps. Alors imaginez sur le corps d’un sportif !