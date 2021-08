L’utilisation du CBD dans le sport est de plus en plus fréquente, contrairement à ce que l’on pourrait penser, son utilisation a de grandes propriétés bénéfiques pour le bien-être psychophysique des sportifs.

Des études ont mis en évidence les bienfaits qu’un apport régulier peut apporter à notre corps ; en particulier, les propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, pour contrer les dommages permanents ou temporaires causés à notre corps en raison d’un entraînement fréquent et d’efforts considérables.

De plus, il est 100% légal d'acheter de l'huile de CBD et autres produits CBD dans un CBD shop en ligne en France.

L’huile de CBD peut être utilisé par les athlètes

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a inscrit le cannabis sur la liste des substances interdites dans tous les sports en 2004. Les raisons en sont principalement motivées par les effets psychotropes du tétrahydrocannabinol (THC), principal composant du cannabis, qui pourraient affecter les performances des athlètes.

Mais le cannabis n’est pas seulement le THC. Le cannabidiol (CBD) est un autre constituant clé du cannabis qui, bien qu’il n’induise pas d’effets intoxicants, est connu pour ses propriétés pharmacologiques intéressantes.

En 2018, l’Agence Mondiale Antidopage a retiré le CBD de la liste des substances interdites dans le sport. Cette décision ouvre la porte à l’utilisation de la CBD pour les athlètes, tant professionnels qu’amateurs.

L’huile de CBD aide à dormir

Le sommeil est essentiel pour les sportifs. Un sommeil perturbé affecte négativement la récupération musculaire et par conséquent la croissance musculaire. Le sommeil est également essentiel au fonctionnement normal du cerveau, il est, en effet, recommandé de dormir au moins 7/8 heures par nuit.

Le CBD aide à dormir en le régulant et en améliorant considérablement sa qualité, afin de garantir de meilleures performances tant physiques que mentales.

Pour rester sur le sujet, vous pouvez dormir tranquille : le CBD a été éliminé de la liste des substances dopantes. Et comment oublier la propriété principale du CBD : ses capacités relaxantes permettent à chaque athlète de se calmer et de réduire le stress et l’anxiété causés par la pression de vouloir obtenir d’excellents résultats, en particulier dans les domaines très compétitifs.

Le CBD dans le sport assume donc un rôle certainement non négligeable, en particulier pour les athlètes qui luttent afin de contrôler leur anxiété et qui luttent pour se reposer correctement.

Pourquoi choisir le CBD et pas les médicaments ?

Les propriétés bénéfiques attribuées au CBD pourraient ressembler à toutes ces drogues utilisées comme sédatifs pour calmer l’anxiété, le stress et les troubles dus aux efforts psychophysiques qui démolissent l’humeur, affectant négativement le bien-être du corps humain.

À certains égards, le CBD peut ressembler à ces médicaments : il combat l’anxiété et le stress, mais à la différence qu’il peut être consommé sans risquer les contre-indications graves des médicaments.

Il est important de souligner que les médicaments ont une fonction temporaire qui peut soulager la douleur en la faisant taire, mais pas en l’éliminant complètement. Le CBD, quant à lui, combat la douleur en traitant le problème à la racine grâce à ses capacités anti-inflammatoires. Dans le même temps, la prise à long terme du même médicament finit par inhiber son effet, se transformant en eau pour le corps ; au contraire, le CBD ne cesse d’apporter des bienfaits à notre corps.

Méthodes de prise de CBD

Même son utilisation peut avoir lieu de plusieurs manières. Avez-vous déjà entendu parler de l’huile de CBD ? Tisanes ou crèmes au CBD ?

Oui, prendre quelques gouttes ou appliquer un peu de crème sur les muscles endoloris au retour de la salle de gym aide au bien-être de notre système immunitaire, grâce à ses propriétés analgésiques et anti-inflammatoires efficaces.

Évidemment, si vous êtes très soucieux de votre santé et que fumer n’est pas pour vous, l’huile est la méthode de consommation la plus saine (avec les capsules, les aliments et les infusions).

Bref, comme nous l’avons vu du CBD il y en a pour tous les goûts même dans le sport : une utilisation correcte peut augmenter nos chances de réussite et la santé de notre corps, traiter les douleurs physiques courantes après le sport, aider à la régénération des tissus, à soulager l’anxiété avant une compétition importante. Sans oublier l’importance de choisir le type et la méthode de recrutement les plus adaptés.

L’huile de CBD et le sport en bref…

En parcourant la littérature scientifique disponible à ce jour, nous constatons que les études précliniques ont clairement démontré que le CBD a des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, anxiolytiques et neuroprotectrices, et peut influencer le cycle veille-sommeil.

Par conséquent, le CBD peut être considéré comme un composé prometteur dans le domaine du sport pour aider les athlètes à gérer les blessures, l’anxiété, les troubles du sommeil, ou le stress.

Toutefois, l’absence d’études cliniques dans ce contexte et le peu de réglementation et de contrôle sur les produits à base de CBD incitent à la prudence lorsqu’il s’agit de conseiller aux athlètes d’utiliser ce cannabinoïde, du moins pour l’instant.

