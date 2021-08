Retrouvez ci-dessous les Français en lice aux Jeux olympiques de Tokyo ce jeudi (en heures françaises).

ATHLETISME

Décathlon messieurs: Kevin Mayer. 110 m haies à 02h00, lancer du disque à 02h50, saut à la perche à 05h45, lancer du javelot à 12h15, 1.500 m à 14h40

Relais 4×100 m messieurs: Mouhamadou Fall, Amaury Golitin, Marvin Rene, Jimmy Vicaut, Meba Mickael Zez. Série à 04h30

110 m haies messieurs: Aurel Manga et Pascal Martinot-Lagarde. Finale à 04h55

20 km marche messieurs: Kevin Campion et Gabriel Bordier. A 09h30

Relais 4×400 m dames: Amandine Brossier, Floria Gueï, Diana Iscaye, Sokhna Lacoste, Brigitte Ntiamoah. Série à 12h25

1.500 m messieurs: Azeddine Habz. Demi-finale à 13h10

BASKET

France – Slovénie, demi-finale messieurs à 13h00

CANOE KAYAK LIGNE

K1 – 200 m messieurs: Maxime Beaumont. Demi-finale à 02h30, finale à 04h42

CYCLISME SUR PISTE

Omnium: Benjamin Thomas. Scratch à 08h30, Tempo à 09h27, Course à élimination à 10h07, Course aux points à 10h55

Vitesse messieurs individuelle: Sébastien Vigier. 8es à 8h54, repêchage à 9h21 et quarts de finale à 9h45

Keirin dames: Mathilde Gros. Quarts de finale à 09h06, demi-finales à 09h56, finale à 10h45

NATATION EAU LIBRE

10 km messieurs: Marc-Antoine Olivier et David Aubry. Départ à 23h30 dans la nuit de mercredi à jeudi

ESCALADE

Mickaël Mawem. Finale: vitesse à 10h30, bloc à 11h30, difficulté à 14h10

GOLF

2e tour: Céline Boutier et Perrine Delacour. Départ respectifs à 03h03 et 03h47

HANDBALL

France – Égypte, demi-finale messieurs à 10h00

KARATE

Kata dames: Alexandra Feracci. A partir de 03h00, finales à partir de 12h50

-67 kg messieurs: Steven Da Costa. A partir de 05h55, finale à 20h40

PENTATHLON MODERNE

Dames: Elodie Clouvel et Marie Oteiza. Epreuve d’escrime à 06h00

Messieurs: Valentin Belaud et Valentin Prades. Epreuve d’escrime à 09h30

PLONGEON

Plateforme à 10 m: Alaïs Kalonji. Demi-finale à 03h00, finale à 08h00

SKATEBOARD

Park messieurs: Vincent Matheron. Qualifications à 02h00

VOLLEY-BALL

France – Argentine, demi-finale messieurs à 14h00