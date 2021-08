Gros programme pour les Français dans la nuit de lundi à mardi aux Jeux Olympiques de Tokyo avec notamment les quarts de finale de handball et de basket, mais aussi la finale du saut à la perche avec Renaud Lavillenie.

Athlétisme

2h : triple saut hommes, qualifications : Jean-Marc Pontvianne, Melvin Raffin, Benjamin Compaoré.

2h05 : 1 500 m hommes, série : Alexis Miellet.

2h16 : 1 500 m hommes, série : Azedine Habz.

2h27 : 1 500 m hommes, série : Baptiste Mischler.

3h09 : 400 m femmes, série : Amandine Brossier.

12h10 : 110 m haies hommes, série : Wilhem Belocian.

12h20 : saut à la perche, finale : Renaud Lavillenie.

12h34 : 110 m haies hommes, série : Aurel Manga.

12h42 : 110 m haies hommes, série : Pascal Martinot-Lagarde.

12h56 : 5 000 m hommes, série : Hugo Hay.

13h16 : 5 000 m hommes, série : Jimmy Gressier.

13h35 : lancer de marteau, finale : Alexandra Tavernier.

Handball

2h30 : hommes, quart de finale : Bahreïn – France.

Canoë

3h00 : kayak monoplace (K1) 1 000 m hommes, demi-finale : Étienne Hubert.

3h23 : kayak biplace 500 m femmes, demi-finale : Manon Hostens et Sarah Guyot.

Plongeon

3h : tremplin 3 m hommes, demi-finale : Alexis Jandard.

Voile

5h05 : dériveur double femmes, 9e course : Camille Lecointre et Aloïse Retornaz. 10e course à 6h.

5h15 : dériveur double hommes, 9e course : Kévin Peponnet et Jérémie Mion.

5h33 : skiff femmes, course pour les médailles : Lili Sebesi et Albane Dubois.

8h33 : multicoque mixte, course pour les médailles : Quentin Delapierre et Manon Audinet.

Cyclisme sur piste

8h37 : poursuite par équipes femmes, qualifications : France (Victoire Berteau, Marrion Borras, Valentine Fortin, Marie Le Net).

8h58 : vitesse par équipes hommes, qualifications : France (Florian Grengbo, Rayan Helal, Melvin Landerneau, Sébastien Vigier).

Basket

10h20 : tournoi masculin, quart de finale : Italie – France.

Escalade

11h : combiné bloc hommes, qualification : Bassa Mawem ; Mickael Mawem.

14h10 : combiné difficulté hommes, qualification : Bassa Mawem ; Mickael Mawem.

Natation artistique

12h30 : épreuve de duo, programme technique, éliminatoires : Charlotte Tremble et Laura Tremble.

Volley

14h30 : tournoi masculin, quart de finale : Pologne – France.