Retrouvez ci-dessous le récapitulatif complet des médailles des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

ATHLETISME

Messieurs

100 m

Or: Lamont Marcell Jacobs (ITA)

Argent: Fred Kerley (USA)

Bronze: Andre De Grasse (CAN)

200 m

Or: Andre De Grasse (CAN)

Argent: Kenneth Bednarek (USA)

Bronze: Noah Lyles (USA)

400 m

Or: Steven Gardiner (BAH)

Argent: Anthony José Zambrano (COL)

Bronze: Kirani James (GRN)

800 m

Or: Emmanuel Kipkurui Korir (KEN)

Argent: Ferguson Cheruiyot Rotich (KEN)

Bronze: Patryk Dobek (POL)

…

7. Gabriel Tual (FRA)

1500 m

Or: Jakob Ingebrigtsen (NOR)

Argent: Timothy Cheruiyot (KEN)

Bronze: Josh Kerr (GBR)

5000 m

Or: Joshua Cheptegei (UGA)

Argent: Mohammed Ahmed (CAN)

Bronze: Paul Chelimo (USA)

…

13. Jimmy Gressier (FRA)

10.000 m

Or: Selemon Barega (ETH)

Argent: Joshua Cheptegei (UGA)

Bronze: Jacob Kiplimo (UGA)

…

10. Morhad Amdouni (FRA)

110 m haies

Or: Hansle Parchment (JAM)

Argent: Grant Holloway (USA)

Bronze: Ronald Levy (JAM)

…

5. Pascal Martinot-Lagarde (FRA)

8. Aurel Manga (FRA)

400 m haies

Or: Karsten Warholm (NOR)

Argent: Rai Benjamin (USA)

Bronze: Alison Dos Santos (BRA)

3000 m steeple

Or: Soufiane El Bakkali (MAR)

Argent: Lamecha Girma (ETH)

Bronze: Benjamin Kigen (KEN)

…

12. Alexis Phelut (FRA)

20 km marche

Or: Massimo Stano (ITA)

Argent: Koki Ikeda (JPN)

Bronze: Toshikazu Yamanishi (JPN)

…

16. Kevin Campion (FRA)

24. Gabriel Bordier (FRA)

50 km marche

Or: Dawid Tomala (POL)

Argent: Jonathan Hilbert (GER)

Bronze: Evan Dunfee (CAN)

…

56. Yohann Diniz (FRA)

Relais 4×100 m

Or: Italie (Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu, Filippo Tortu)

Argent: Grande-Bretagne (Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Richard Kilty, Nethaneel Mitchell-Blake)

Bronze: Canada (Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney, Andre De Grasse)

Relais 4×400 m

Or : Etats-Unis (Michael Cherry, Trevor Stewart, Randolph Ross, Michael Norman, Bryce Deadmon, Rai Benjamin, Vernon Norwood)

Argent : Pays-Bas (Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber, Terrence Agard, Tony van Diepen, Ramsey Angela)

Bronze: Botswana (Isaac Makwala, Baboloki Thebe, Zibane Ngozi, Bayapo Ndori)

Marathon

Or: Eliud Kipchoge (KEN)

Argent: Abdi Nageeye (NED)

Bronze: Bashir Abdi (BEL)

…

12. Nicolas Navarro (FRA)

17. Morhad Amdouni (FRA)

45. Hassan Chahdi (FRA)

Hauteur

Or: Gianmarco Tamberi (ITA)

Or: Mutaz Essa Barshim (QAT)

Bronze: Maksim Nedasekau (BLR)

Longueur

Or: Miltiádis Tentóglou (GRE)

Argent: Juan Miguel Echevarría (CUB)

Bronze: Maykel Massó (CUB)

Triple saut

Or: Pedro Pichardo (POR)

Argent: Yaming Zhu (CHN)

Bronze: Hugues Fabrice Zango (BUR)

…

12. Melvin Raffin (FRA)

Perche

Or: Armand Duplantis (SWE)

Argent: Christopher Nilsen (USA)

Bronze: Thiago Braz (BRA)

…

8. Renaud Lavillenie (FRA)

Poids

Or: Ryan Crouser (USA)

Argent: Joe Kovacs (USA)

Bronze: Tomas Walsh (NZL)

Disque

Or: Daniel Ståhl (SWE)

Argent: Simon Pettersson (SWE)

Bronze: Lukas Weisshaidinger (AUT)

Javelot

Or: Neeraj Chopra (IND)

Argent: Jakub Vadlejch (CZE)

Bronze: Vítezslav Veselý (CZE)

Marteau

Or: Wojciech Nowicki (POL)

Argent: Eivind Henriksen (NOR)

Bronze: Pawel Fajdek (POL)

…

5. Quentin Bigot (FRA)

Décathlon

Or: Damian Warner (CAN)

Argent: Kevin Mayer (FRA)

Bronze: Ashley Moloney (AUS)

Dames

100 m

Or: Elaine Thompson-Herah (JAM)

Argent: Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM)

Bronze: Shericka Jackson (JAM)

200 m

Or: Elaine Thompson-Herah (JAM)

Argent: Christine Mboma (NAM)

Bronze: Gabrielle Thomas (USA)

400 m

Or: Shaunae Miller-Uibo (BAH)

Argent: Marileidy Paulino (DOM)

Bronze: Allyson Felix (USA)

800 m

Or: Athing Mu (USA)

Argent: Keely Hodgkinson (GBR)

Bronze: Raevin Rogers (USA)

1500 m

Or: Faith Kipyegon (KEN)

Argent: Laura Muir (GBR)

Bronze: Sifan Hassan (NED)

5000 m

Or: Sifan Hassan (NED)

Argent: Hellen Obiri (KEN)

Bronze: Gudaf Tsegay (ETH)

10.000 m

Or: Sifan Hassan (NED)

Argent: Kalkidan Gezahegne (BRN)

Bronze: Letesenbet Gidey (ETH)

100 m haies

Or: Jasmine Camacho-Quinn (PUR)

Argent: Kendra Harrison (USA)

Bronze: Megan Tapper (JAM)

400 m haies

Or: Sydney Mclaughlin (USA)

Argent: Dalilah Muhammad (USA)

Bronze: Femke Bol (NED)

3000 m steeple

Or: Peruth Chemutai (UGA)

Argent: Courtney Frerichs (USA)

Bronze: Hyvin Kiyeng Jepkemoi (KEN)

20 km marche

Or: Antonella Palmisano (ITA)

Argent: Sandra Lorena Arenas (COL)

Bronze: Hong Liu (CHN)

Relais 4×100 m

Or: Jamaïque (Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Natasha Morrison, Remona Burchell, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson)

Argent: Etats-Unis (Javianne Oliver, Teahna Daniels, English Gardner, Jenna Prandini, Aleia Hobbs, Gabrielle Thomas)

Bronze: Grande-Bretagne (Asha Philip, Imani Lansiquot, Dina Asher-Smith, Daryll Neita)

…

7. France (Carolle Zahi, Orlann Ombissa-D’Zangue, Gemima Joseph, Cynthia Leduc)

Relais 4×400 m

Or: Etats-Unis (Kaylin Whitney, Sydney Mclaughlin, Wadeline Jonathas, Allyson Felix, Dalilah Muhammad, Kendall Ellis, Lynna Irby, Athing Mu)

Argent: Pologne (Anna Kielbasinska, Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Malgorzata Holub-Kowalik, Justyna Swiety-Ersetic)

Bronze: Jamaïque (Junelle Bromfield, Roneisha McGregor, Janieve Russell, Shericka Jackson, Candice Mcleod, Stacey Ann Williams)

Marathon

Or: Peres Jepchirchir (KEN)

Argent: Brigid Kosgei (KEN)

Bronze: Molly Seidel (USA)

…

38. Susan Jeptooo (FRA)

Hauteur

Or: Mariya Lasitskene (ROC)

Argent: Nicola McDermott (AUS)

Bronze: Yaroslava Mahuchikh (UKR)

Longueur

Or: Malaika Mihambo (GER)

Argent: Brittney Reese (USA)

Bronze: Ese Brume (NGR)

Triple saut

Or: Yulimar Rojas (VEN)

Argent: Patrícia Mamona (POR)

Bronze: Ana Peleteiro (ESP)

…

9. Rouguy Diallo (FRA)

Perche

Or: Katie Nageotte (USA)

Argent: Anzhelika Sidorova (ROC)

Bronze: Holly Bradshaw (GBR)

Poids

Or: Lijiao Gong (CHN)

Argent: Raven Saunders (USA)

Bronze: Valerie Adams (NZL)

Disque

Or: Valarie Allman (USA)

Argent: Kristin Pudenz (GER)

Bronze: Yaime Pérez (CUB)

Javelot

Or: Shiying Liu (CHN)

Argent: Maria Andrejczyk (POL)

Bronze: Kelsey-Lee Barber (AUS)

Marteau

Or: Anita Wlodarczyk (POL)

Argent: Zheng Wang (CHN)

Bronze: Malwina Kopron (POL)

…

4. Alexandra Tavernier (FRA)

Heptathlon

Or: Nafissatou Thiam (BEL)

Argent: Anouk Vetter (NED)

Bronze: Emma Oosterwegel (NED)

Mixte

Relais 4×400 m

Or: Pologne (Karol Zalewski, Dariusz Kowaluk, Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Justyna Swiety-Ersetic, Malgorzata Holub-Kowalik, Kajetan Duszynski)

Argent: République Dominicaine (Lidio Andres Feliz, Marileidy Paulino, Anabel Medina Ventura, Alexander Ogando, Luguelin Santos)

Bronze: Etats-Unis (Trevor Stewart, Elija Godwin, Lynna Irby, Kendall Ellis, Taylor Manson, Kaylin Whitney, Vernon Norwood, Bryce Deadmon)

AVIRON

Messieurs

Deux sans barreur

Or: Croatie (Martin Sinkovic, Valent Sinkovic)

Argent: Roumanie (Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosa)

Bronze: Danemark (Frederic Vystavel, Joachim Sutton)

Deux de couple

Or: France (Hugo Boucheron, Matthieu Androdias)

Argent: Pays-Bas (Melvin Twellaar, Stefan Broenink)

Bronze: Chine (Zhiyu Liu, Liang Zhang)

Quatre sans barreur

Or: Australie (Alexander Purnell, Spencer Turrin, Jack Hargreaves, Alexander Hill)

Argent: Roumanie (Mihaita Tiganescu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan Berariu, Cosmin Pascari)

Bronze: Italie (Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino)

Skiff

Or: Stefanos Ntouskos (GRE)

Argent: Kjetil Borch (NOR)

Bronze: Damir Martin (CRO)

Deux de couple poids légers

Or: Irlande (Fintan Mc Carthy, Paul O’donovan)

Argent: Allemagne (Jonathan Rommelmann, Jason Osborne)

Bronze: Italie (Stefano Oppo, Pietro Ruta)

Quatre de couple

Or: Pays-Bas (Lucas Theodoor Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten, Koen Metsemakers)

Argent: Grande-Bretagne (Harry Leask, Angus Groom, Thomas Barras, Jack Beaumont)

Bronze: Australie (Jack Cleary, Caleb Antill, Cameron Girdlestone, Luke Letcher)

Huit

Or: Nouvelle-Zélande (Thomas Mackintosh, Hamish Bond, Tom Murray, Michael Brake, Daniel Williamson, Phillip Wilson, Shaun Kirkham, Matt Macdonald, Sam Bosworth)

Argent: Allemagne (Johannes Weissenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Torben Johannesen, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Hannes Ocik, Martin Sauer)

Bronze: Grande-Bretagne (Joshua Bugajski, Jacob Dawson, Thomas George, Mohamed Sbihi, Charles Elwes, Oliver Wynne-Griffith, James Rudkin, Thomas Ford, Henry Fieldman)

Dames

Deux sans barreur

Or: Nouvelle-Zélande (Grace Prendergast, Kerri Gowler)

Argent: Comité Olympique Russe (Vasilisa Stepanova, Elena Oriabinskaia)

Bronze: Canada (Caileigh Filmer, Hillary Janssens)

Deux de couple

Or: Roumanie (Ancuta Bodnar, Simona Radis)

Argent: Nouvelle-Zélande (Brooke Donoghue, Hannah Osborne)

Bronze: Pays-Bas (Roos De Jong, Lisa Scheenaard)

Quatre sans barreur

Or: Australie (Lucy Stephan, Rosemary Popa, Jessica Morrison, Annabelle Mcintyre)

Argent: Pays-Bas (Elisabeth Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering, Veronique Meester)

Bronze: Irlande (Aifric Keogh, Eimear Lambe, Fiona Murtagh, Emily Hegarty)

Skiff

Or: Emma Twigg (NZL)

Argent: Hanna Prakhatsen (ROC)

Bronze: Magdalena Lobnig (AUT)

Deux de couple poids légers

Or: Italie (Valentina Rodini, Federica Cesarini)

Argent: France (Laura Tarantola, Claire Bove)

Bronze: Pays-Bas (Marieke Keijser, Ilse Paulis)

Quatre de couple

Or: Chine (Yunxia Chen, Ling Zhang, Yang Lyu, Xiaotong Cui)

Argent: Pologne (Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann)

Bronze: Australie (Ria Thompson, Rowena Meredith, Harriet Hudson, Caitlin Cronin)

Huit

Or: Canada (Lisa Roman, Kasia Gruchalla-Wesierski, Christine Roper, Andrea Proske, Susanne Grainger, Madison Mailey, Sydney Payne, Avalon Wasteneys, Kristen Kit)

Argent: Nouvelle-Zélande (Ella Greenslade, Emma Dyke, Lucy Spoors, Kelsey Bevan, Grace Prendergast, Kerri Gowler, Beth Ross, Jackie Gowler, Caleb Shepherd)

Bronze: Chine (Zifeng Wang, Yuwei Wang, Fei Xu, Tian Miao, Min Zhang, Rui Ju, Jingjing Li, Linlin Guo, Dechang Zhang)

BADMINTON

Messieurs

Simple

Or: Viktor Axelsen (DEN)

Argent: Long Chen (CHN)

Bronze: Anthony Sinisuka Ginting (INA)

Double

Or: Taïwan (Yang Lee, Chi-Lin Wang)

Argent: Chine (Junhui Li, Yuchen Liu)

Bronze: Malaisie (Aaron Chia, Wooi Yik Soh)

Dames

Simple

Or: Yufei Chen (CHN)

Argent: Tzu-Ying Tai (TWN)

Bronze: V. Sindhu Pusarla (IND)

Double

Or: Indonésie (Greysia Polii, Apriyani Rahayu)

Argent: Chine (Qingchen Chen, Yifan Jia)

Bronze: Corée du Sud (Soyeong Kim, Heeyong Kong)

Mixte

Double

Or: Chine (Yilyu Wang, Dongping Huang)

Argent: Chine (Siwei Zheng, Yaqiong Huang)

Bronze: Japon (Yuta Watanabe, Arisa Higashino)

BASE-BALL

Messieurs

Compétition d’équipe

Or: Japon (Tetsuto Yamada, Sosuke Genda, Hideto Asamura, Ryosuke Kikuchi, Hayato Sakamoto, Ryutaro Umeno, Kensuke Kondoh, Yuki Yanagita, Takuya Kai, Koyo Aoyagi, Suguru Iwazaki, Masato Morishita, Hiromi Itoh, Yoshinobu Yamamoto, Masahiro Tanaka, Yasuaki Yamasaki, Ryoji Kuribayashi, Koudai Senga, Yudai Ohno, Ryoya Kurihara, Masataka Yoshida, Seiya Suzuki, Munetaka Murakami, Kaima Taira)

Argent: Etats-Unis (Eddy Alvarez, Eric Filia, Jack Lopez, Mark Kolozsvary, Nick Allen, Jamie Westbrook, Nicholas Martinez, Scott Kazmir, Patrick Kivlehan, Tyler Austin, Bubba Starling, Todd Frazier, Triston Casas, Ryder Ryan, David Robertson, Anthony Gose, Brandon Dickson, Edwin Jackson Jr, Tim Federowicz, Shane Baz, Scott Mcgough, Joe Ryan, Simeon Woods Richardson, Anthony Carter)

Bronze: République Dominicaine (Gustavo Nunez, Yefri Perez, Erick Mejia, Charlie Valerio, Jeison Guzman, Melky Cabrera, Cristopher Crisostomo, Roldani Baldwin, Julio Rodriguez, Jose Bautista, Ramon Antonio Rosso Mieses, Junior Garcia, Luis Castillo, Jairo Asencio, Juan Ramon Francisco Gonzalez, Johan Mieses, Jhan Marinez, Angel Sanchez, Dario Alvarez, Denyi Reyes, Raul Valdes, Emilio Bonifacio, Jose Diaz, Gabriel Arias)

BASKET-BALL

Messieurs

Or: Etats-Unis (Keldon Johnson, Zachary Lavine, Damian Lillard, Kevin Wayne Durant, Khris Middleton, Houston Jerami Grant, Jayson Tatum, Javale Mc Gee, Jrue Holiday, Edrice Femi Adebayo, Draymond Jamal Green, Devin Booker)

Argent: France (Frank Ntilikina, Timothe Luwawu Kongbo, Thomas Heurtel, Nicolas Batum, Guerschon Yabusele, Evan Fournier, Nando De Colo, Vincent Poirier, Andrew Albicy, Rudy Gobert, Petr Cornelie, Moustapha Fall)

Bronze: Australie (Chris Goulding, Patty Mills, Joshua Benjamin Green, Joe Ingles, Matthew Dellavedova, Nathan Sobey, Matisse Thybulle, Dante Exum, Aron Baynes, Jock Landale, Duop Reath, Nic Kay)

Dames

Or: Etats-Unis (Jewell Loyd, Skylar Diggins, Sue Bird, Ariel Atkins,

Chelsea Gray, A’ja Wilson, Breanna Stewart, Napheesa Collier, Diana Taurasi,

Sylvia Fowles, Tina Charles, Brittney Griner)

Argent: Japon (Moeko Nagaoka, Maki Takada, Naho Miyoshi, Rui Machida, Nako

Motohashi, Nanako Todo, Saki Hayashi, Evelyn Mawuli, Saori Miyazaki, Yuki

Miyazawa, Himawari Akaho, Monica Okoye)

Bronze: France (Marine Fauthoux, Endene Miyem, Alexia Chartereau, Sandrine

Gruda, Helena Ciak, Sarah Michel, Valeriane Vukosavljevic, Iliana Rupert,

Gabrielle Williams, Marine Johannes, Alix Duchet, Diandra Tchatchouang)

BASKET-BALL 3X3

Messieurs

Compétition d’équipe

Or: Lettonie (Nauris Miezis, Karlis Lasmanis, Edgars Krumins, Agnis Cavars)

Argent: Comité Olympique Russe (Stanislav Sharov, Alexander Zuev, Ilia Karpenkov, Kirill Pisklov)

Bronze: Serbie (Aleksandar Ratkov, Dejan Majstorovic, Mihailo Vasic, Dusan Domovic Bulut)

Dames

Compétition d’équipe

Or: Etats-Unis (Kelsey Plum, Jacquelyn Young, Stefanie Dolson, Allisha Gray)

Argent: Comité Olympique Russe (Yulia Kozik, Anastasiia Logunova, Olga Frolkina, Evgeniia Frolkina)

Bronze: Chine (Shuyu Yang, Zhiting Zhang, Jiyuan Wan, Lili Wang)

BEACH-VOLLEY

Messieurs

Or: Norvège (Anders Berntsen Mol, Christian Sandlie Sorum)

Argent: Comité Olympique Russe (Viacheslav Krasilnikov, Oleg Stoyanovskiy)

Bronze: Qatar (Cherif Younousse, Ahmed Tijan)

Dames

Or: Etats-Unis (April Ross, Alexandra Klineman)

Argent: Australie (Mariafe Artacho, Taliqua Clancy)

Bronze: Suisse (Anouk Verge-Depre, Joana Heidrich)

BMX

Messieurs

Individuel

Or: Niek Kimmann (NED)

Argent: Kye Whyte (GBR)

Bronze: Carlos Alberto Ramirez Yepes (COL)

Dames

Individuel

Or: Bethany Shriever (GBR)

Argent: Mariana Pajón (COL)

Bronze: Merel Smulders (NED)

BMX FREESTYLE

Messieurs

– Individuel

Or: Logan Martin (AUS)

Argent: Daniel Dhers (VEN)

Bronze: Declan Brooks (GBR)

Dames

Individuel

Or: Charlotte Worthington (GBR)

Argent: Hannah Roberts (USA)

Bronze: Nikita Ducarroz (SUI)

BOXE

Messieurs

Mouches (52kg)

Or: Galal Yafai (GBR)

Argent: Carlo Paalam (PHI)

Bronze: Ryomei Tanaka (JPN)

Bronze: Saken Bibossinov (KAZ)

Coqs (57kg)

Or: Albert Batyrgaziev (ROC)

Argent: Duke Ragan (USA)

Bronze: Lazaro Alvarez (CUB)

Bronze: Samuel Takyi (GHA)

Légers (63 kg)

Or: Andy Cruz (CUB)

Argent: Keyshawn Daniel Webster Davis (USA)

Bronze: Hovhannes Bachkov (ARM)

Bronze: Harrison Garside (AUS)

Mi-moyens (69kg)

Or: Roniel Iglesias (CUB)

Argent: Pat Mccormack (GBR)

Bronze: Andrei Zamkovoi (ROC)

Bronze: Aidan Walsh (IRL)

Moyens (75 kg)

Or: Hebert Sousa (BRA)

Argent: Oleksandr Khyzhniak (UKR)

Bronze: Gleb Bakshi (ROC)

Bronze: Eumir Marcial (PHI)

Lourds (91 kg)

Or: Julio La Cruz (CUB)

Argent: Muslim Gadzhimagomedov (ROC)

Bronze: Abner Teixeira (BRA)

Bronze: David Nyika (NZL)

Super-lourds (+91kg)

Or: Bakhodir Jalolov (UZB)

Argent: Richard Torrez Jr (USA)

Bronze: Frazer Clarke (GBR)

Bronze: Kamshybek Kunkabayev (KAZ)

Mi-lourds (81 kg)

Or: Arlen Lopez (CUB)

Argent: Benjamin Whittaker (GBR)

Bronze: Loren Berto Alfonso Dominguez (AZE)

Bronze: Imam Khataev (ROC)

Dames

Mouches (51kg)

Or: Stoyka Zhelyazkova Krasteva (BUL)

Argent: Buse Naz Cakiroglu (TUR)

Bronze: Tsukimi Namiki (JPN)

Bronze: Hsiao-Wen Huang (TWN)

Coqs (57kg)

Or: Sena Irie (JPN)

Argent: Nesthy Petecio (PHI)

Bronze: Karriss Artingstall (GBR)

Bronze: Irma Testa (ITA)

Légers (60kg)

Or: Kellie Anne Harrington (IRL)

Argent: Beatriz Ferreira (BRA)

Bronze: Mira Marjut Johanna Potkonen (FIN)

Bronze: Sudaporn Seesondee (THA)

Mi-moyens (69kg)

Or: Busenaz Surmeneli (TUR)

Argent: Hong Gu (CHN)

Bronze: Oshae Lanae Jones (USA)

Bronze: Lovlina Borgohain (IND)

Moyens (75 kg)

Or: Lauren Price (GBR)

Argent: Qian Li (CHN)

Bronze: Zenfira Magomedalieva (ROC)

Bronze: Nouchka Fontijn (NED)

CANOE-KAYAK – LIGNE

Messieurs

K1 – 200 m

Or: Sandor Totka (HUN)

Argent: Manfredi Rizza (ITA)

Bronze: Liam Heath (GBR)

K1 – 1000 m

Or: Balint Kopasz (HUN)

Argent: Adam Varga (HUN)

Bronze: Fernando Pimenta (POR)

K2 – 1000 m

Or: Australie (Jean Van Der Westhuyzen, Thomas Green)

Argent: Allemagne (Max Hoff, Jacob Schopf)

Bronze: République tchèque (Josef Dostal, Radek Slouf)

K4 – 500 m

Or: Allemagne (Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher, Max Lemke)

Argent: Espagne (Saul Craviotto, Marcus Walz, Carlos Arevalo, Rodrigo Germade)

Bronze: Slovaquie (Samuel Balaz, Denis Mysak, Erik Vlcek, Adam Botek)

C1 – 1000 m

Or: Isaquias Queiroz Dos Santos (BRA)

Argent: Hao Liu (CHN)

Bronze: Serghei Tarnovschi (MDA)

…

4. Adrien Bart (FRA)

C2 – 1000 m

Or: Cuba (Serguey Torres Madrigal, Fernando Dayan Jorge Enriquez)

Argent: Chine (Hao Liu, Pengfei Zheng)

Bronze: Allemagne (Sebastian Brendel, Tim Hecker)

Dames

K1 – 200 m

Or: Lisa Carrington (NZL)

Argent: Teresa Portela (ESP)

Bronze: Emma Aastrand Jorgensen (DEN)

K1 – 500 m

Or: Lisa Carrington (NZL)

Argent: Tamara Csipes (HUN)

Bronze: Emma Aastrand Jorgensen (DEN)

K2 – 500 m

Or: Nouvelle-Zélande (Lisa Carrington, Caitlin Regal)

Argent: Pologne (Karolina Naja, Anna Pulawska)

Bronze: Hongrie (Danuta Kozak, Dora Bodonyi)

…

7. France (Manon Hostens, Sarah Guyot)

K4 – 500 m

Or: Hongrie (Danuta Kozak, Tamara Csipes, Anna Karasz, Dora Bodonyi)

Argent: Belarus (Marharyta Makhneva, Nadzeya Papok, Volha Khudzenka, Maryna Litvinchuk)

Bronze: Pologne (Karolina Naja, Anna Pulawska, Justyna Iskrzycka, Helena Wisniewska)

C1 – 200 m

Or: Nevin Harrison (USA)

Argent: Laurence Vincent-Lapointe (CAN)

Bronze: Liudmyla Luzan (UKR)

C2 – 500 m

Or: Chine (Shixiao Xu, Mengya Sun)

Argent: Ukraine (Liudmyla Luzan, Anastasiia Chetverikova)

Bronze: Canada (Laurence Vincent-Lapointe, Katie Vincent)

CANOE-KAYAK – SLALOM

Messieurs

K1

Or: Jiri Prskavec (CZE)

Argent: Jakub Grigar (SVK)

Bronze: Hannes Aigner (GER)

…

7. Boris Neveu (FRA)

C1

Or: Benjamin Savsek (SLO)

Argent: Lukas Rohan (CZE)

Bronze: Sideris Tasiadis (GER)

…

5. Martin Thomas (FRA)

Dames

K1

Or: Ricarda Funk (GER)

Argent: Maialen Chourraut (ESP)

Bronze: Jessica Fox (AUS)

C1

Or: Jessica Fox (AUS)

Argent: Mallory Franklin (GBR)

Bronze: Andrea Herzog (GER)

…

4. Marjorie Delassus (FRA)

CYCLISME SUR PISTE

Messieurs

Course à l’américaine

Or: Danemark (Lasse Norman Hansen, Michael Morkov)

Argent: Grande-Bretagne (Ethan Hayter, Matthew Walls)

Bronze: France (Donavan Grondin, Benjamin Thomas)

Vitesse

Or: Harrie Lavreysen (NED)

Argent: Jeffrey Hoogland (NED)

Bronze: Jack Carlin (GBR)

Keirin

Or: Jason Kenny (GBR)

Argent: Mohd Azizulhasni Awang (MAS)

Bronze: Harrie Lavreysen (NED)

Omnium

Or: Matthew Walls (GBR)

Argent: Campbell Stewart (NZL)

Bronze: Elia Viviani (ITA)

Vitesse par équipes

Or: Pays-Bas (Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy Van Den Berg, Matthijs Buchli)

Argent: Grande-Bretagne (Jack Carlin, Jason Kenny, Ryan Owens)

Bronze: France (Florian Grengbo, Rayan Helal, Sebastien Vigier)

Poursuite par équipe

Or: Italie (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

Argent: Danemark (Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen)

Bronze: Australie (Leigh Howard, Kelland O’brien, Lucas Plapp, Sam Welsford, Alexander Porter)

Dames

Madison

Or: Grande-Bretagne (Katie Archibald, Laura Kenny)

Argent: Danemark (Amalie Dideriksen, Julie Leth)

Bronze: Comité Olympique Russe (Gulnaz Khatuntseva, Mariia Novolodskaia)

Vitesse

Or: Kelsey Mitchell (CAN)

Argent: Olena Starikova (UKR)

Bronze: Wai Sze Lee (HKG)

Keirin

Or: Shanne Braspennincx (NED)

Argent: Ellesse Andrews (NZL)

Bronze: Lauriane Genest (CAN)

Omnium

Or: Jennifer Valente (USA)

Argent: Yumi Kajihara (JPN)

Bronze: Kirsten Wild (NED)

Vitesse par équipes

Or: Chine (Shanju Bao, Tianshi Zhong)

Argent: Allemagne (Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze)

Bronze: Comité Olympique Russe (Daria Shmeleva, Anastasiia Voinova)

Poursuite par équipe

Or: Allemagne (Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein, Mieke Kroger)

Argent: Grande-Bretagne (Katie Archibald, Neah Evans, Laura Kenny, Josie

Knight, Elinor Barker)

Bronze: Etats-Unis (Chloe Dygert, Megan Jastrab, Jennifer Valente, Emma

White, Lily Williams)

CYCLISME SUR ROUTE

Messieurs

Course en ligne

Or: Richard Carapaz (ECU)

Argent: Wout van Aert (BEL)

Bronze: Tadej Pogacar (SLO)

Contre-la-montre individuel

Or: Primoz Roglic (SLO)

Argent: Tom Dumoulin (NED)

Bronze: Rohan Dennis (AUS)

Dames

Course en ligne

Or: Anna Kiesenhofer (AUT)

Argent: Annemiek Van Vleuten (NED)

Bronze: Elisa Longo Borghini (ITA)

Contre-la-montre individuel

Or: Annemiek Van Vleuten (NED)

Argent: Marlen Reusser (SUI)

Bronze: Anna Van Der Breggen (NED)

EAU LIBRE

Messieurs

Marathon 10 km

Or: Florian Wellbrock (GER)

Argent: Kristof Rasovszky (HUN)

Bronze: Gregorio Paltrinieri (ITA)

…

6. Marc-Antoine Olivier (FRA)

26. David Aubry (FRA)

Dames

Marathon 10 km

Or: Ana Marcela Cunha (BRA)

Argent: Sharon Van Rouwendaal (NED)

Bronze: Kareena Lee (AUS)

…

9. Lara Grangeon De Villele (FRA)

EQUITATION

Dressage individuel

Or: Jessica Von Bredow-Werndl (GER)

Argent: Isabell Werth (GER)

Bronze: Charlotte Dujardin (GBR)

Saut d’obstacles individuel

Or: Ben Maher (GBR)

Argent: Peder Fredricson (SWE)

Bronze: Maikel Van Der Vleuten (NED)

…

12. Nicolas Delmotte (FRA)

Concours complet individuel

Or: Julia Krajewski (GER)

Argent: Tom Mcewen (GBR)

Bronze: Andrew Hoy (AUS)

Dressage par équipes

Or: Allemagne (Dorothee Schneider, Isabell Werth, Jessica Von Bredow-Werndl)

Argent: Etats-Unis (Adrienne Lyle, Steffen Peters, Sabine Schut- Kery)

Bronze: Grande-Bretagne (Carl Hester, Charlotte Fry, Charlotte Dujardin)

Saut d’obstacles par équipes

Or: Suède (Henrik Von Eckermann, Malin Baryard-Johnsson, Peder Fredricson)

Argent: Etats-Unis (Laura Kraut, Jessica Springsteen, Mclain Ward)

Bronze: Belgique (Pieter Devos, Jerome Guery, Gregory Wathelet)

…

8. France (Simon Delestre, Mathieu Billot, Penelope Leprevost)

Concours complet par équipes

Or: Grande-Bretagne (Tom Mcewen, Laura Collett, Oliver Townend)

Argent: Australie (Kevin Mcnab, Shane Rose, Andrew Hoy)

Bronze: France (Nicolas Touzaint, Karim Florent Laghouag, Christopher Six)

ESCALADE

Messieurs

Épreuve combinée

Or: Alberto Gines Lopez (ESP)

Argent: Nathaniel Coleman (USA)

Bronze: Jakob Schubert (AUT)

Dames

Épreuve combinée

Or: Janja Garnbret (SLO)

Argent: Miho Nonaka (JPN)

Bronze: Akiyo Noguchi (JPN)

ESCRIME

Messieurs

Fleuret individuel

Or: Ka Long Cheung (HKG)

Argent: Daniele Garozzo (ITA)

Bronze: Alexander Choupenitch (CZE)

Epée individuelle

Or: Romain Cannone (FRA)

Argent: Gergely Siklosi (HUN)

Bronze: Igor Reizlin (UKR)

Sabre individuel

Or: Aron Szilagyi (HUN)

Argent: Luigi Samele (ITA)

Bronze: Junghwan Kim (KOR)

Fleuret par équipes

Or: France (Erwann le Pechoux, Enzo Lefort, Julien Mertine, Maxime Pauty)

Argent: Comité Olympique Russe (Timur Safin, Kirill Borodachev, Anton Borodachev, Vladislav Mylnikov)

Bronze: Etats-Unis (Alexander Massialas, Nick Itkin, Gerek Meinhardt, Race Imboden)

Epée par équipes

Or: Japon (Koki Kano, Kazuyasu Minobe, Masaru Yamada, Satoru Uyama)

Argent: Comité Olympique Russe (Sergey Bida, Sergey Khodos, Pavel Sukhov, Nikita Glazkov)

Bronze: Corée du Sud (Sangyoung Park, Segeon Ma, Jaeho Song, Youngjun Kweon)

Sabre par équipes

Or: Corée du Sud (Sanguk Oh, Junho Kim, Junghwan Kim, Bongil Gu)

Argent: Italie (Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berre’, Aldo Montano)

Bronze: Hongrie (Aron Szilagyi, Andras Szatmari, Tamas Decsi, Csanad Gemesi)

Dames

Fleuret individuel

Or: Lee Kiefer (USA)

Argent: Inna Deriglazova (ROC)

Bronze: Larisa Korobeynikova (ROC)

Epée individuelle

Or: Yiwen Sun (CHN)

Argent: Ana Maria Popescu (ROM)

Bronze: Katrina Lehis (EST)

Sabre individuel

Or: Sofia Pozdniakova (ROC)

Argent: Sofya Velikaya (ROC)

Bronze: Manon Brunet (FRA)

Fleuret par équipes

Or: Comité Olympique Russe (Inna Deriglazova, Adelina Zagidullina, Larisa Korobeynikova, Marta Martyanova)

Argent : France (Anita Blaze, Astrid Guyart, Pauline Ranvier, Ysaora Thibus)

Bronze: Italie (Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi)

Epée par équipes

Or: Estonie (Julia Beljajeva, Katrina Lehis, Erika Kirpu, Irina Embrich)

Argent: Corée du Sud (Injeong Choi, Hyein Lee, Young Mi Kang, Sera Song)

Bronze: Italie (Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio)

Sabre par équipes

Or: Comité Olympique Russe (Sofya Velikaya, Sofia Pozdniakova, Olga Nikitina)

Argent: France (Sara Balzer, Cecilia Berder, Manon Brunet, Charlotte Lembach)

Bronze: Corée du Sud (Jiyeon Kim, Jisu Yoon, Jiyeon Seo, Sooyeon Choi)

FOOTBALL

Messieurs

Or: Brésil (Aderbar Santos, Gabriel Menino, Diego Carlos Diego Carlos, Ricardo Graca, Douglas Luiz Douglas Luiz, Guilherme Arana, Paulo Henrique Paulinho, Bruno Guimaraes, Matheus Cunha, Richarlison Richarlison, Antony Matheus Antony, Brenno Brenno, Dani Alves, Bruno Fuchs, Marcilio Nino, Abner Vinicius Abner, Malcom Filipe Malcom, Matheus Henrique Matheus Henrique, Reinier Reinier, Claudio Luiz Claudinho, Gabriel Martinelli, Lucas Alexandre Lucao)

Argent: Espagne (Unai Simón, Oscar Mingueza, Marc Cucurella, Pau Torres, Jesús Vallejo, Martin Zubimendi, Marco Asensio, Mikel Merino, Rafa Mir, Dani Ceballos, Mikel Oyarzabal, Eric García, Alvaro Fernandez, Carlos Soler, Jon Moncayola, Pedri Gonzalez, Javier Puado, Oscar Gil, Dani Olmo, Juan Miranda, Bryan Gil, Ivan Villar)

Bronze: Mexique (Luis Malagón, Jorge Sánchez, Cesar Montes, Jesús Alberto Angulo, Johan Vasquez, Vladimir Lorona, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Henry Martín, Diego Lainez, Alexis Vega, Adrian Mora, Guillermo Ochoa, Erick Aguirre, Uriel Antuna, Joaquin Esquivel, Sebastian Cordova, Eduardo Aguirre, Ricardo Angulo, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, Sebastian Jurado)

Dames

Or: Canada (Stephanie Labbé, Allysha Chapman, Kadeisha Buchanan, Shelina Zadorsky, Rebecca Quinn, Deanne Rose, Julia Grosso, Jayde Riviere, Adriana Leon, Ashley Lawrence, Desiree Scott, Christine Sinclair, Evelyne Viens, Vanessa Gilles, Nichelle Prince, Janine Beckie, Jessie Fleming, Kailen Sheridan, Jordyn Huitema, Sophie Schmidt, Gabrielle Carle, Erin Mcleod)

Argent: Suède (Hedvig Lindahl, Jonna Andersson, Emma Kullberg, Hanna Glas, Hanna Bennison, Magdalena Eriksson, Madelen Janogy, Lina Hurtig, Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson, Stina Blackstenius, Jennifer Falk, Amanda Ilestedt, Nathalie Björn, Olivia Schough, Filippa Angeldal, Caroline Seger, Fridolina Rolfö, Anna Anvegård, Julia Roddar, Rebecka Blomqvist, Zecira Musovic)

Bronze: Etats-Unis (Alyssa Naeher, Crystal Dunn, Samantha Mewis, Becky Sauerbrunn, Kelley O’Hara, Kristie Mewis, Tobin Heath, Julie Ertz, Lindsey Horan, Carli Lloyd, Christen Press, Tierna Davidson, Alex Morgan, Emily Sonnett, Megan Rapinoe, Rose Lavelle, Abby Dahlkemper, Adrianna Franch, Catarina Macario, Casey Krueger, Lynn Williams, Jane Campbell)

GOLF

Messieurs

Stroke play individuel

Or: Xander Schauffele (USA)

Argent: Rory Sabbatini (SVK)

Bronze: C.T. Pan (TWN)

…

35. Romain Langasque (FRA)

45. Antoine Rozner (FRA)

Dames

Stroke play individuel

Or: Nelly Korda (USA)

Argent: Mone Inami (JPN)

Bronze: Lydia Ko (NZL)

…

29. Perrine Delacour (FRA)

34. Céline Boutier (FRA)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Messieurs

Sol

Or: Artem Dolgopyat (ISR)

Argent: Rayderley Zapata (ESP)

Bronze: Ruoteng Xiao (CHN)

Saut de cheval

Or: Jeahwan Shin (KOR)

Argent: Denis Abliazin (ROC)

Bronze: Artur Davtyan (ARM)

Barres parallèles

Or: Jingyuan Zou (CHN)

Argent: Lukas Dauser (GER)

Bronze: Ferhat Arican (TUR)

Barre fixe

Or: Daiki Hashimoto (JPN)

Argent: Tin Srbic (CRO)

Bronze: Nikita Nagornyy (ROC)

Anneaux

Or: Yang Liu (CHN)

Argent: Hao You (CHN)

Bronze: Eleftherios Petrounias (GRE)

…

4. Samir Ait Said (FRA)

Cheval d’arçons

Or: Max Whitlock (GBR)

Argent: Chih Kai Lee (TWN)

Bronze: Kazuma Kaya (JPN)

Concours général individuel

Or: Daiki Hashimoto (JPN)

Argent: Ruoteng Xiao (CHN)

Bronze: Nikita Nagornyy (ROC)

Concours par équipes

Or: Russie (Denis Abliazin, David Belyavskiy, Artur Dalaloyan, Nikita Nagornyy)

Argent: Japon (Daiki Hashimoto, Kazuma Kaya, Takeru Kitazono, Wataru Tanigawa)

Bronze: Chine (Chaopan Lin, Wei Sun, Jingyuan Zou, Ruoteng Xiao)

Dames

Sol

Or: Jade Carey (USA)

Argent: Vanessa Ferrari (ITA)

Bronze: Angelina Melnikova (ROC)

Bronze: Mai Murakami (JPN)

Saut de cheval

Or: Rebeca Andrade (BRA)

Argent: Mykayla Skinner (USA)

Bronze: Seojeong Yeo (KOR)

Barres asymétriques

Or: Nina Derwael (BEL)

Argent: Anastasiia Iliankova (ROC)

Bronze: Sunisa Lee (USA)

…

6. Melanie De Jesus Dos Santos (FRA)

Poutre

Or: Chenchen Guan (CHN)

Argent: Xijing Tang (CHN)

Bronze: Simone Biles (USA)

Concours général individuel

Or: Sunisa Lee (USA)

Argent: Rebeca Andrade (BRA)

Bronze: Angelina Melnikova (ROC)

…

8. Carolann Heduit (FRA)

18. Melanie De Jesus Dos Santos (FRA)

Concours par équipes

Or: Russie (Liliia Akhaimova, Viktoriia Listunova, Angelina Melnikova, Vladislava Urazova)

Argent: Etats-Unis (Simone Biles, Jordan Chiles, Sunisa Lee, Grace Mc Callum)

Bronze: Grande-Bretagne (Jennifer Gadirova, Jessica Gadirova, Alice Kinsella, Amelie Morgan)

…

6. France (Carolann Heduit, Marine Boyer, Melanie De Jesus Dos Santos, Aline Friess)

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Dames

Concours multiple individuel

Or: Linoy Ashram (ISR)

Argent: Dina Averina (ROC)

Bronze: Alina Harnasko (BLR)

Concours des ensembles

Or: Bulgarie (Simona Dyankova, Stefani Kiryakova, Madlen Radukanova, Laura Traets, Erika Zafirova)

Argent: Comité Olympique Russe (Anastasia Bliznyuk, Anastasiia Maksimova, Angelina Shkatova, Anastasiia Tatareva, Alisa Tishchenko)

Bronze: Italie (Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea)

HALTEROPHILIE

Messieurs

-61 kg

Or: Fabin Li (CHN)

Argent: Eko Yuli Irawan (INA)

Bronze: Igor Son (KAZ)

-67 kg

Or: Lijun Chen (CHN)

Argent: Luis Javier Mosquera Lozano (COL)

Bronze: Mirko Zanni (ITA)

…

13. Bernardin Ledoux Kingue Matam (FRA)

-73 kg

Or: Zhiyong Shi (CHN)

Argent: Julio Ruben Mayora Pernia (VEN)

Bronze: Rahmat Erwin Abdullah (INA)

-81 kg

Or: Xiaojun Lyu (CHN)

Argent: Zacarias Bonnat Michel (DOM)

Bronze: Antonino Pizzolato (ITA)

-96 kg

Or: Fares Ibrahim E H Elbakh (QAT)

Argent: Keydomar Giovanni Vallenilla Sanchez (VEN)

Bronze: Anton Pliesnoi (GEO)

-109 kg

Or: Akbar Djuraev (UZB)

Argent: Simon Martirosyan (ARM)

Bronze: Arturs Plesnieks (LAT)

+109 kg

Or: Lasha Talakhadze (GEO)

Argent: Ali Davoudi (IRI)

Bronze: Man Asaad (SYR)

Dames

-49 kg

Or: Zhihui Hou (CHN)

Argent: Chanu Saikhom Mirabai (IND)

Bronze: Windy Cantika Aisah (INA)

…

7. Anais Michel (FRA)

-55 kg

Or: Hidilyn Diaz (PHI)

Argent: Qiuyun Liao (CHN)

Bronze: Zulfiya Chinshanlo (KAZ)

-59 kg

Or: Hsing-Chun Kuo (TWN)

Argent: Polina Guryeva (TKM)

Bronze: Mikiko Andoh (JPN)

…

4. Dora Meiriama Tchakounte (FRA)

-64 kg

Or: Maude G Charron (CAN)

Argent: Giorgia Bordignon (ITA)

Bronze: Wen-Huei Chen (TWN)

-76 kg

Or: Neisi Patricia Dajomes Barrera (ECU)

Argent: Katherine Elizabeth Nye (USA)

Bronze: Aremi Fuentes Zavala (MEX)

-87 kg

Or: Zhouyu Wang (CHN)

Argent: Tamara Yajaira Salazar Arce (ECU)

Bronze: Crismery Dominga Santana Peguero (DOM)

…

5. Gaelle Verlaine Nayo Ketchanke (FRA)

+87 kg

Or: Wenwen Li (CHN)

Argent: Emily Jade Campbell (GBR)

Bronze: Sarah Elizabeth Robles (USA)

HANDBALL

Messieurs

Or: France (Nedim Remili, Romain Lagarde, Melvyn Richardson, Dika Mem, Nicolas Tournat, Vincent Gérard, Nikola Karabatic, Kentin Mahé, Yann Genty, Timothey Nguessan, Luc Abalo, Michaël Guigou, Luka Karabatic, Ludovic Fabregas, Hugo Descat, Valentin Porte)

Argent: Danemark (Niklas Landin, Magnus Landin, Emil Jakobsen, Magnus Saugstrup, Lasse Svan, Kevin Moeller, Henrik Moellgaard, Mads Mensah Larsen, Henrik Toft Hansen, Mikkel Hansen, Morten Olsen, Johan Hansen, Lasse Andersson, Jacob Holm, Mathias Gidsel)

Bronze: Espagne (Gonzalo Perez De Vargas Moreno, Eduardo Gurbindo Martinez, Jorge Maqueda Peno, Angel Fernandez Perez, Raul Entrerrios Rodriguez, Alex Dujshebaev Dovichebaeva, Daniel Sarmiento Melian, Rodrigo Corrales Rodal, Julen Aguinagalde Aquizu, Ferran Sole Sala, Adrian Figueras Trejo, Viran Morros De Argila, Antonio Garcia, Aleix Gomez, Gedeon Guardiola Villaplana, Miguel Sanchez-Migallon Naranjo)

Dames

Or: France (Meline Nocandy, Blandine Dancette, Pauline Coatanea, Chloe Valentini, Allison Pineau, Coralie Lassource, Grace Zaadi Deuna, Amandine Leynaud, Kalidiatou Niakate, Cleopatre Darleux, Oceane Sercien Ugolin, Laura Flippes, Beatrice Edwige, Pauletta Foppa, Estelle Nze Minko, Alexandra Lacrabere)

Argent: Comité Olympique Russe (Anna Sedoykina, Polina Kuznetsova, Polina Gorshkova, Daria Dmitrieva, Anna Sen, Anna Vyakhireva, Polina Vedekhina, Vladlena Bobrovnikova, Kseniia Makeeva, Elena Mikhaylichenko, Olga Fomina, Ekaterina Ilina, Iuliia Managarova, Antonina Skorobogatchenko, Viktoriia Kalinina)

Bronze: Norvège (Henny Reistad, Veronica Kristiansen, Marit Malm Frafjord, Stine Skogrand, Nora Moerk, Stine Bredal Oftedal, Silje Solberg, Kari Brattset Dale, Katrine Lunde, Marit Jacobsen, Camilla Herrem, Sanna Solberg Isaksen, Kristine Breistoel, Marta Tomac, Vilde Ingeborg Johansen)

HOCKEY SUR GAZON

Messieurs

Or: Belgique (Arthur Van Doren, John-John Dominique M Dohmen, Florent Van Aubel, Sebastien Dockier, Cedric Daniel Andre Charlier, Gauthier Boccard, Nicolas De Kerpel, Augustin Jean J Meurmans, Alexander Robby P Hendrickx, Thomas Briels, Felix Veronique B. Denayer, Vincent Vanasch, Simon Pierre F Gougnard, Arthur Anne-Marie Thierry De Sloover, Antoine Sylvain T Kina, Loick Fanny A Luypaert, Victor Nicky B Wegnez, Tom Alain Boon)

Argent: Australie (Lachlan Thomas Sharp, Thomas William Craig, Tom Joseph Wickham, Matthew Dawson, Joshua Beltz, Edward Clive Ockenden, Jacob Thomas Whetton, Blake Govers, Dylan Martin, Joshua Simmonds, Tim Howard, Aran Zalewski, Flynn Andrew Ogilvie, Daniel James Beale, Trent Grant Mitton, Tim Brand, Andrew Lewis Charter, Jeremy Thomas Hayward)

Bronze: Inde (Dilpreet Singh, Rupinder Pal Singh, Surender Kumar, Manpreet Singh, Hardik Singh, Gurjant Singh, Simranjeet Singh, Mandeep Singh, Harmanpreet Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Sreejesh Parattu Raveendran, Sumit Sumit, Nilakanta Sharma, Shamsher Singh, Varun Kumar, Birendra Lakra, Amit Rohidas, Vivek Sagar Prasad)

Dames

Or: Pays-Bas (Sanne Anne Leonie Koolen, Malou Pheninckx, Laurien Leurink, Xan Gerdien De Waard, Marloes Johanna Maria Keetels, Felice Albers, Maria Verschoor, Lidewij Marsia Maria Welten, Caia Jacqueline Van Maasakker, Frederique Matla, Pien Sanders, Laura Maria Nunnink, Lauren Lara Jeanette Stam, Josine Koning, Margot Van Geffen, Eva Roma Maria De Goede)

Argent: Argentine (Belen Succi, Sofia Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo Ruiz De Los Llanos, Agostina Alonso, Agustina Albertarrio, Maria Jose Granatto, Delfina Merino, Rocio Sanchez Moccia, Victoria Sauze Valdez, Maria Victoria Granatto, Eugenia Maria Trinchinetti, Micaela Retegui, Maria Emilia Forcherio, Sofia Maccari, Noel Barrionuevo, Julieta Jankunas, Valentina Isabel Costa Biondi)

Bronze: Grande-Bretagne (Madeleine Claire Hinch, Laura Unsworth, Anna-Frances Toman, Hannah Martin, Sarah Louise Jones, Susannah Townsend, Sarah Robertson, Elena Sian Rayer, Isabelle Petter, Leah Julia Wilkinson, Giselle Ansley, Hollie Pearne-Webb, Fiona Anne Crackles, Shona Mccallin, Lily Owsley, Grace Balsdon)

JUDO

Messieurs

-60 kg

Or: Naohisa Takato (JPN)

Argent: Yung Wei Yang (TWN)

Bronze: Luka Mkheidze (FRA)

Bronze: Yeldos Smetov (KAZ)

-66 kg

Or: Hifumi Abe (JPN)

Argent: Vazha Margvelashvili (GEO)

Bronze: Daniel Cargnin (BRA)

Bronze: Baul An (KOR)

-73 kg

Or: Shohei Ono (JPN)

Argent: Lasha Shavdatuashvili (GEO)

Bronze: Changrim An (KOR)

Bronze: Tsogtbaatar Tsend-Ochir (MGL)

-81 kg

Or: Takanori Nagase (JPN)

Argent: Saeid Mollaei (MGL)

Bronze: Shamil Borchashvili (AUT)

Bronze: Matthias Casse (BEL)

-90 kg

Or: Lasha Bekauri (GEO)

Argent: Eduard Trippel (GER)

Bronze: Krisztian Toth (HUN)

Bronze: Davlat Bobonov (UZB)

-100 kg

Or: Aaron Wolf (JPN)

Argent: Guham Cho (KOR)

Bronze: Niiaz Iliasov (ROC)

Bronze: Jorge Fonseca (POR)

+100 kg

Or: Lukas Krpalek (CZE)

Argent: Guram Tushishvili (GEO)

Bronze: Tamerlan Bashaev (ROC)

Bronze: Teddy Riner (FRA)

Dames

-48 kg

Or: Distria Krasniqi (KOS)

Argent: Funa Tonaki (JPN)

Bronze: Urantsetseg Munkhbat (MGL)

Bronze: Daria Bilodid (UKR)

-52 kg

Or: Uta Abe (JPN)

Argent: Amandine Buchard (FRA)

Bronze: Chelsie Giles (GBR)

Bronze: Odette Giuffrida (ITA)

-57 kg

Or: Nora Gjakova (KOS)

Argent: Sarah-Léonie Cysique (FRA)

Bronze: Jessica Klimkait (CAN)

Bronze: Tsukasa Yoshida (JPN)

-63 kg

Or: Clarisse Agbegnenou (FRA)

Argent: Tina Trstenjak (SLO)

Bronze: Catherine Beauchemin-Pinard (CAN)

Bronze: Maria Centracchio (ITA)

-70 kg

Or: Chizuru Arai (JPN)

Argent: Michaela Polleres (AUT)

Bronze: Madina Taimazova (ROC)

Bronze: Sanne Van Dijke (NED)

-78 kg

Or: Shori Hamada (JPN)

Argent: Madeleine Malonga (FRA)

Bronze: Anna-Maria Wagner (GER)

Bronze: Mayra Aguiar (BRA)

+78 kg

Or: Akira Sone (JPN)

Argent: Idalys Ortiz (CUB)

Bronze: Iryna Kindzerska (AZE)

Bronze: Romane Dicko (FRA)

Mixte

Team

Or: France (Kilian Le Blouch, Madeleine Malonga, Clarisse Agbegnenou, Margaux Pinot, Axel Clerget, Romane Dicko, Alexandre Iddir, Guillaume Chaine, Sarah-Léonie Cysique, Amandine Buchard, Teddy Riner)

Argent: Japon (Shori Hamada, Miku Tashiro, Chizuru Arai, Takanori Nagase, Uta Abe, Tsukasa Yoshida, Akira Sone, Shohei Ono, Aaron Wolf, Shoichiro Mukai, Hifumi Abe, Hisayoshi Harasawa)

Bronze: Allemagne (Giovanna Scoccimarro, Igor Wandtke, Dominic Ressel, Johannes Frey, Eduard Trippel, Karl-Richard Frey, Anna-Maria Wagner, Martyna Trajdos, Katharina Menz, Jasmin Grabowski, Sebastian Seidl, Theresa Stoll)

Bronze: Israël (Li Kochman, Inbar Lanir, Peter Paltchik, Raz Hershko, Sagi Muki, Timna Nelson Levy, Shira Rishony, Or Sasson, Baruch Shmailov, Tohar Butbul, Gili Sharir)

KARATE

Messieurs

Kata

Or: Ryo Kiyuna (JPN)

Argent: Damian Quintero (ESP)

Bronze: Ariel Torres Gutierrez (USA)

Bronze: Ali Sofuoglu (TUR)

Kumite -67 kg

Or: Steven Da Costa (FRA)

Argent: Eray Samdan (TUR)

Bronze: Abdel Rahman Almasatfa (JOR)

Bronze: Darkhan Assadilov (KAZ)

Kumite -75 kg

Or: Luigi Busa (ITA)

Argent: Rafael Aghayev (AZE)

Bronze: Karoly Gabor Harspataki (HUN)

Bronze: Stanislav Horuna (UKR)

Kumite +75 kg

Or: Sajad Ganjzadeh (IRI)

Argent: Tareg Hamedi (KSA)

Bronze: Ryutaro Araga (JPN)

Bronze: Ugur Aktas (TUR)

Dames

Kata

Or: Sandra Sanchez Jaime (ESP)

Argent: Kiyou Shimizu (JPN)

Bronze: Mo Sheung Grace Lau (HKG)

Bronze: Viviana Bottaro (ITA)

Kumite -55 kg

Or: Ivet Goranova (BUL)

Argent: Anzhelika Terliuga (UKR)

Bronze: Bettina Plank (AUT)

Bronze: Tzuyun Wen (TWN)

Kumite -61 kg

Or: Jovana Prekovic (SRB)

Argent: Xiaoyan Yin (CHN)

Bronze: Giana Lotfy (EGY)

Bronze: Merve Coban (TUR)

Kumite +61 kg

Or: Feryal Abdelaziz (EGY)

Argent: Iryna Zaretska (AZE)

Bronze: Li Gong (CHN)

Bronze: Sofya Berultseva (KAZ)

LUTTE

Messieurs

Lutte gréco-romaine (60 kg)

Or: Luis Alberto Orta Sanchez (CUB)

Argent: Kenichiro Fumita (JPN)

Bronze: Sailike Walihan (CHN)

Bronze: Sergey Emelin (ROC)

Lutte gréco-romaine (67 kg)

Or: Mohammadreza Geraei (IRI)

Argent: Parviz Nasibov (UKR)

Bronze: Frank Staebler (GER)

Bronze: Mohamed Ibrahim Elsayed Elsayed (EGY)

Lutte gréco-romaine (77 kg)

Or: Tamas Loerincz (HUN)

Argent: Akzhol Makhmudov (KGZ)

Bronze: Rafig Huseynov (AZE)

Bronze: Shohei Yabiku (JPN)

Lutte gréco-romaine (87 kg)

Or: Zhan Beleniuk (UKR)

Argent: Viktor Lorincz (HUN)

Bronze: Denis Maksymilian Kudla (GER)

Bronze: Zurabi Datunashvili (SRB)

Lutte gréco-romaine (97 kg)

Or: Musa Evloev (ROC)

Argent: Artur Aleksanyan (ARM)

Bronze: Mohammadhadi Saravi (IRI)

Bronze: Tadeusz Michalik (POL)

Lutte gréco-romaine (130 kg)

Or: Mijain Lopez Nunez (CUB)

Argent: Iakobi Kajaia (GEO)

Bronze: Sergei Semenov (ROC)

Bronze: Riza Kayaalp (TUR)

Lutte libre (57 kg)

Or: Zavur Uguev (ROC)

Argent: Kumar Ravi (IND)

Bronze: Thomas Patrick Gilman (USA)

Bronze: Nurislam Sanayev (KAZ)

Lutte libre (65 kg)

Or: Takuto Otoguro (JPN)

Argent: Haji Aliyev (AZE)

Bronze: Gadzhimurad Rashidov (ROC)

Bronze: Bajrang Bajrang (IND)

Lutte libre (74 kg)

Or: Zaurbek Sidakov (ROC)

Argent: Mahamedkhabib Kadzimahamedau (BLR)

Bronze: Kyle Douglas Dake (USA)

Bronze: Bekzod Abdurakhmonov (UZB)

Lutte libre (86 kg)

Or: David Morris Taylor Iii (USA)

Argent: Hassan Yazdanicharati (IRI)

Bronze: Artur Naifonov (ROC)

Bronze: Myles Nazem Amine (SMR)

Lutte libre (97 kg)

Or: Abdulrashid Sadulaev (ROC)

Lutte libre (125 kg)

Or: Gable Dan Steveson (USA)

Lutte libre (97 kg)

Argent: Kyle Frederick Snyder (USA)

Lutte libre (125 kg)

Argent: Geno Petriashvili (GEO)

Lutte libre (97 kg)

Bronze: Reineris Salas Perez (CUB)

Lutte libre (125 kg)

Bronze: Amir Hossein Zare (IRI)

Lutte libre (97 kg)

Bronze: Abraham De Jesus Conyedo Ruano (ITA)

Lutte libre (125 kg)

Bronze: Taha Akgul (TUR)

Dames

Lutte libre (50 kg)

Or: Yui Susaki (JPN)

Argent: Yanan Sun (CHN)

Bronze: Mariya Stadnik (AZE)

Bronze: Sarah Ann Hildebrandt (USA)

Lutte libre (53 kg)

Or: Mayu Mukaida (JPN)

Argent: Qianyu Pang (CHN)

Bronze: Vanesa Kaladzinskaya (BLR)

Bronze: Bolortuya Bat Ochir (MGL)

Lutte libre (57 kg)

Or: Risako Kawai (JPN)

Argent: Iryna Kurachkina (BLR)

Bronze: Evelina Georgieva Nikolova (BUL)

Bronze: Helen Louise Maroulis (USA)

Lutte libre (62 kg)

Or: Yukako Kawai (JPN)

Argent: Aisuluu Tynybekova (KGZ)

Bronze: Taybe Mustafa Yusein (BUL)

Bronze: Iryna Koliadenko (UKR)

Lutte libre (68 kg)

Or: Tamyra Marianna Stock Mensah (USA)

Argent: Blessing Oborududu (NGR)

Bronze: Meerim Zhumanazarova (KGZ)

Bronze: Alla Cherkasova (UKR)

Lutte libre (76 kg)

Or: Aline Rotter Focken (GER)

Argent: Adeline Maria Gray (USA)

Bronze: Qian Zhou (CHN)

Bronze: Yasemin Adar (TUR)

NATATION

Messieurs

50 m nage libre

Or: Caeleb Dressel (USA)

Argent: Florent Manaudou (FRA)

Bronze: Bruno Fratus (BRA)

100 m nage libre

Or: Caeleb Dressel (USA)

Argent: Kyle Chalmers (AUS)

Bronze: Kliment Kolesnikov (ROC)

…

4. Maxime Grousset (FRA)

200 m nage libre

Or: Tom Dean (GBR)

Argent: Duncan Scott (GBR)

Bronze: Fernando Scheffer (BRA)

400 m nage libre

Or: Ahmed Hafnaoui (TUN)

Argent: Jack Alan Mcloughlin (AUS)

Bronze: Kieran Smith (USA)

800 m nage libre

Or: Robert Finke (USA)

Argent: Gregorio Paltrinieri (ITA)

Bronze: Mykhailo Romanchuk (UKR)

1500 m nage libre

Or: Robert Finke (USA)

Argent: Mykhailo Romanchuk (UKR)

Bronze: Florian Wellbrock (GER)

100 m brasse

Or: Adam Peaty (GBR)

Argent: Arno Kamminga (NED)

Bronze: Nicolò Martinenghi (ITA)

200 m brasse

Or: Izaac Stubblety-Cook (AUS)

Argent: Arno Kamminga (NED)

Bronze: Matti Mattsson (FIN)

100 m papillon

Or: Caeleb Dressel (USA)

Argent: Kristóf Milák (HUN)

Bronze: Noè Ponti (SUI)

200 m papillon

Or: Kristóf Milák (HUN)

Argent: Tomoru Honda (JPN)

Bronze: Federico Burdisso (ITA)

100 m dos

Or: Evgeny Rylov (ROC)

Argent: Kliment Kolesnikov (ROC)

Bronze: Ryan Murphy (USA)

200 m dos

Or: Evgeny Rylov (ROC)

Argent: Ryan Murphy (USA)

Bronze: Luke Greenbank (GBR)

200 m 4 nages

Or: Shun Wang (CHN)

Argent: Duncan Scott (GBR)

Bronze: Jeremy Desplanches (SUI)

400 m 4 nages

Or: Chase Kalisz (USA)

Argent: Jay Litherland (USA)

Bronze: Brendon Smith (AUS)

…

6. Leon Marchand (FRA)

Relais 4×100 m nage libre

Or: Etats-Unis (Brooks Curry, Blake Pieroni, Bowen Becker, Zach Apple, Caeleb Dressel)

Argent: Italie (Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo, Thomas Ceccon)

Bronze: Australie (Cameron McEvoy, Zac Incerti, Alexander Graham, Kyle Chalmers, Matthew Temple)

…

6. France (Maxime Grousset, Florent Manaudou, Clement Mignon, Mehdy Metella)

Relais 4×200 m nage libre

Or: Grande-Bretagne (Matthew Richards, James Guy, Calum Jarvis, Tom Dean, Duncan Scott)

Argent: Comité Olympique Russe (Mikhail Dovgalyuk, Aleksandr Krasnykh, Ivan Girev, Mikhail Vekovishchev, Martin Malyutin, Evgeny Rylov)

Bronze: Australie (Alexander Graham, Mack Horton, Elijah Winnington, Zac Incerti, Kyle Chalmers, Thomas Neill)

Relais 4×100 m 4 nages

Or: Etats-Unis (Joseph Armstrong, Andrew Wilson, Tom Shields, Blake Pieroni, Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel, Zach Apple)

Argent: Grande-Bretagne (Luke Greenbank, James Wilby, James Guy, Duncan Scott, Adam Peaty)

Bronze: Italie (Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi)

Dames

50 m nage libre

Or: Emma Mckeon (AUS)

Argent: Sarah Sjoestroem (SWE)

Bronze: Pernille Blume (DEN)

100 m nage libre

Or: Emma Mckeon (AUS)

Argent: Siobhan Bernadette Haughey (HKG)

Bronze: Cate Campbell (AUS)

200 m nage libre

Or: Ariarne Titmus (AUS)

Argent: Siobhan Bernadette Haughey (HKG)

Bronze: Penny Oleksiak (CAN)

400 m nage libre

Or: Ariarne Titmus (AUS)

Argent: Katie Ledecky (USA)

Bronze: Bingjie Li (CHN)

800 m nage libre

Or: Katie Ledecky (USA)

Argent: Ariarne Titmus (AUS)

Bronze: Simona Quadarella (ITA)

1500 m nage libre

Or: Katie Ledecky (USA)

Argent: Erica Sullivan (USA)

Bronze: Sarah Kohler (GER)

100 m brasse

Or: Lydia Jacoby (USA)

Argent: Tatjana Schoenmaker (RSA)

Bronze: Lilly King (USA)

200 m brasse

Or: Tatjana Schoenmaker (RSA)

Argent: Lilly King (USA)

Bronze: Annie Lazor (USA)

100 m papillon

Or: Maggie MacNeil (CAN)

Argent: Yufei Zhang (CHN)

Bronze: Emma Mckeon (AUS)

…

6. Marie Wattel (FRA)

200 m papillon

Or: Yufei Zhang (CHN)

Argent: Regan Smith (USA)

Bronze: Hali Flickinger (USA)

100 m dos

Or: Kaylee McKeown (AUS)

Argent: Kylie Masse (CAN)

Bronze: Regan Smith (USA)

200 m dos

Or: Kaylee McKeown (AUS)

Argent: Kylie Masse (CAN)

Bronze: Emily Seebohm (AUS)

200 m 4 nages

Or: Yui Ohashi (JPN)

Argent: Alex Walsh (USA)

Bronze: Kate Douglass (USA)

400 m 4 nages

Or: Yui Ohashi (JPN)

Argent: Emma Weyant (USA)

Bronze: Hali Flickinger (USA)

Relais 4×100 m nage libre

Or: Australie (Mollie O’callaghan, Meg Harris, Madison Wilson, Bronte Campbell, Emma Mckeon, Cate Campbell)

Argent: Canada (Kayla Sanchez, Taylor Ruck, Rebecca Smith, Penny Oleksiak, Maggie MacNeil)

Bronze: Etats-Unis (Olivia Smoliga, Catie De Loof, Allison Schmitt, Natalie Hinds, Erika Brown, Abbey Weitzeil, Simone Manuel)

Relais 4×200 m nage libre

Or: Chine (Muhan Tang, Yifan Zhang, Jie Dong, Bingjie Li, Junxuan Yang, Yufei Zhang)

Argent: Etats-Unis (Arabella Sims, Paige Madden, Kathryn Mc Laughlin, Brooke Forde, Allison Schmitt, Katie Ledecky)

Bronze: Australie (Mollie O’callaghan, Meg Harris, Brianna Throssell, Tamsin Cook, Ariarne Titmus, Emma Mckeon, Madison Wilson, Leah Neale)

…

8. France (Charlotte Bonnet, Assia Touati, Lucile Tessariol, Margaux Fabre)

Relais 4×100 m 4 nages

Or: Australie (Emily Seebohm, Chelsea Hodges, Brianna Throssell, Mollie O’callaghan, Kaylee McKeown, Emma Mckeon, Cate Campbell)

Argent: Etats-Unis (Rhyan Elizabeth White, Lilly King, Claire Curzan, Erika Brown, Regan Smith, Lydia Jacoby, Torri Huske, Abbey Weitzeil)

Bronze: Canada (Taylor Ruck, Sydney Pickrem, Maggie MacNeil, Kayla Sanchez, Kylie Masse, Penny Oleksiak)

Mixte

Relais 4×100 m 4 nages

Or: Grande-Bretagne (Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy, Freya Anderson, Anna Hopkin)

Argent: Chine (Jiayu Xu, Zibei Yan, Yufei Zhang, Junxuan Yang)

Bronze: Australie (Isaac Cooper, Izaac Stubblety-Cook, Brianna Throssell, Bronte Campbell, Kaylee McKeown, Matthew Temple, Emma Mckeon)

NATATION ARTISTIQUE

Ballet

Or: Comité Olympique Russe (Svetlana Romashina, Svetlana Kolesnichenko, Alexandra Patskevich, Alla Shishkina, Maria Shurochkina, Vlada Chigireva, Maryna Goliadkina, Polina Komar)

Argent: Chine (Wenyan Sun, Xuechen Huang, Li Guo, Xinping Liang, Chengxin Yin, Yu Feng, Yanning Xiao, Qianyi Wang)

Bronze: Ukraine (Vladyslava Aleksiiva, Maryna Aleksiiva, Marta Fiedina, Kateryna Reznik, Anastasiya Savchuk, Kseniya Sydorenko, Yelyzaveta Yakhno, Alina Shynkarenko)

Duo

Or: Comité Olympique Russe (Svetlana Romashina, Svetlana Kolesnichenko)

Argent: Chine (Wenyan Sun, Xuechen Huang)

Bronze: Ukraine (Marta Fiedina, Anastasiya Savchuk)

…

8. France (Charlotte Tremble, Laura Tremble)

PENTATHLON MODERNE

Messieurs

Epreuve individuelle

Or: Joseph Choong (GBR)

Argent: Ahmed Elgendy (EGY)

Bronze: Woongtae Jun (KOR)

Dames

Epreuve individuelle

Or: Kate French (GBR)

Argent: Laura Asadauskaite (LTU)

Bronze: Sarolta Kovacs (HUN)

PLONGEON

Messieurs

Tremplin de 3 m

Or: Siyi Xie (CHN)

Argent: Zongyuan Wang (CHN)

Bronze: Jack Laugher (GBR)

Haut vol

Or: Yuan Cao (CHN)

Argent: Jian Yang (CHN)

Bronze: Thomas Daley (GBR)

Tremplin de 3 m synchronisé

Or: Chine (Siyi Xie, Zongyuan Wang)

Argent: Etats-Unis (Andrew Capobianco, Mike Hixon)

Bronze: Allemagne (Patrick Hausding, Lars Rudiger)

Haut vol synchronisé

Or: Grande-Bretagne (Thomas Daley, Matty Lee)

Argent: Chine (Aisen Chen, Yuan Cao)

Bronze: Comité Olympique Russe (Aleksandr Bondar, Viktor Minibaev)

Dames

Tremplin de 3 m

Or: Tingmao Shi (CHN)

Argent: Han Wang (CHN)

Bronze: Krysta Palmer (USA)

Haut vol

Or: Hongchan Quan (CHN)

Argent: Yuxi Chen (CHN)

Bronze: Melissa Wu (AUS)

Tremplin de 3 m synchronisé

Or: Chine (Han Wang, Tingmao Shi)

Argent: Canada (Jennifer Abel, Melissa Citrini Beaulieu)

Bronze: Allemagne (Lena Hentschel, Tina Punzel)

Haut vol synchronisé

Or: Chine (Yuxi Chen, Jiaqi Zhang)

Argent: Etats-Unis (Delaney Schnell, Jessica Parratto)

Bronze: Mexique (Alejandra Orozco Loza, Gabriela Agundez Garcia)

RUGBY A 7

Messieurs

Compétition d’équipe

Or: Fidji (Josua Vakurunabili, Iosefo Masikau Baleiwairiki, Kalione Nasoko, Jiuta Wainiqolo, Asaeli Tuivuaka, Mele Derenalagi, Vilimoni Botitu, Waisea Nacuqu, Jerry Tuwai, Semi Radradra, Aminiasi Tuimaba, Napolioni Bolaca, Sireli Maqala)

Argent: Nouvelle-Zélande (Scott Curry, Tim Mikkelson, Tone Ng Shiu, Etene Nanai-Seturo, Dylan Collier, Ngarohi Mcgarvey-Black, Amanaki Nicole, Andrew Knewstubb, Regan Ware, Kurt Baker, Joe Webber, Sione Molia, William Warbrick)

Bronze: Argentine (Rodrigo Isgro, Lucio Cinti, German Schulz, Ignacio Mendy, Rodrigo Etchart, Santiago Alvarez, Lautaro Bazan Velez, Gaston Revol, Matias Osadczuk, Santiago Mare, Luciano Gonzalez, Marcos Moneta, Felipe Del Mestre)

Dames

Compétition d’équipe

Or: Nouvelle-Zélande (Ruby Tui, Risi Pouri-Lane, Stacey Fluhler, Shiray Kaka, Sarah Hirini, Michaela Blyde, Tyla Nathan-Wong, Kelly Brazier, Gayle Broughton, Theresa Fitzpatrick, Portia Woodman, Alena Saili, Tenika Willison)

Argent: France (Seraphine Okemba, Anne-Cecile Ciofani, Chloe Pelle, Chloe Jacquet, Jade Ulutule, Fanny Horta, Coralie Bertrand, Camille Grassineau, Carla Neisen, Caroline Drouin, Shannon Izar, Lina Guerin)

Bronze: Fidji (Vasiti Solikoviti, Sesenieli Donu, Raijieli Daveua, Rusila Nagasau, Ana Roqica, Reapi Ulunisau, Lavena Cavuru, Laisana Likuceva, Viniana Riwai, Alowesi Nakoci, Ana Maria Naimasi, Roela Radiniyavuni, Lavenia Tinai)

SKATEBOARD

Messieurs

Park

Or: Keegan Palmer (AUS)

Argent: Pedro Barros (BRA)

Bronze: Cory Juneau (USA)

Street

Or: Yuto Horigome (JPN)

Argent: Kelvin Hoefler (BRA)

Bronze: Jagger Eaton (USA)

Dames

Park

Or: Sakura Yosozumi (JPN)

Argent: Kokona Hiraki (JPN)

Bronze: Sky Brown (GBR)

Street

Or: Momiji Nishiya (JPN)

Argent: Rayssa Leal (BRA)

Bronze: Funa Nakayama (JPN)

SOFTBALL

Dames

Compétition d’équipe

Or: Japon (Yukiyo Mine, Saki Yamazaki, Yuka Ichiguchi, Yu Yamamoto, Nodoka Harada, Sayaka Mori, Hitomi Kawabata, Eri Yamada, Mana Atsumi, Minori Naito, Yamato Fujita, Yukiko Ueno, Nayu Kiyohara, Haruka Agatsuma, Miu Goto)

Argent: Etats-Unis (Aubree Munro, Ali Aguilar, Ally Carda, Amanda Chidester, Kelsey Stewart, Haylie Mc Cleney, Janie Reed, Monica Abbott, Michelle Moultrie, Valerie Arioto, Rachel Garcia, Dejah Mulipola, Cat Osterman, Bubba Nickles, Delaney Spaulding)

Bronze: Canada (Kelsey Harshman, Natalie Wideman, Erika Polidori, Joey Lye, Jenn Salling, Victoria Hayward, Janet Leung, Danielle Lawrie, Sara Groenewegen, Emma Entzminger, Jen Gilbert, Larissa Franklin, Jenna Caira, Lauren Regula, Kaleigh Rafter)

SURF

Messieurs

Shortboard

Or: Italo Ferreira (BRA)

Argent: Kanoa Igarashi (JPN)

Bronze: Owen Wright (AUS)

Dames

Shortboard

Or: Carissa Moore (USA)

Argent: Bianca Buitendag (RSA)

Bronze: Amuro Tsuzuki (JPN)

TAEKWONDO

Messieurs

– 58 kg

Or: Vito Dell’aquila (ITA)

Argent: Mohamed Khalil Jendoubi (TUN)

Bronze: Mikhail Artamonov (ROC)

Bronze: Jun Jang (KOR)

– 68 kg

Or: Ulugbek Rashitov (UZB)

Argent: Bradly Sinden (GBR)

Bronze: Shuai Zhao (CHN)

Bronze: Hakan Recber (TUR)

– 80 kg

Or: Maksim Khramtcov (ROC)

Argent: Saleh Elsharabaty (JOR)

Bronze: Toni Kanaet (CRO)

Bronze: Seif Eissa (EGY)

+ 80 kg

Or: Vladislav Larin (ROC)

Argent: Dejan Georgievski (MKD)

Bronze: Kyo Don In (KOR)

Bronze: Rafael Yunier Alba Castillo (CUB)

Dames

– 49 kg

Or: Panipak Wongpattanakit (THA)

Argent: Adriana Cerezo Iglesias (ESP)

Bronze: Abishag Semberg (ISR)

Bronze: Tijana Bogdanovic (SRB)

– 57 kg

Or: Anastasija Zolotic (USA)

Argent: Tatiana Minina (ROC)

Bronze: Chia-Ling Lo (TWN)

Bronze: Hatice Kubra Ilgun (TUR)

– 67 kg

Or: Matea Jelic (CRO)

Argent: Lauren Williams (GBR)

Bronze: Ruth Gbagbi (CIV)

Bronze: Hedaya Wahba (EGY)

+ 67 kg

Or: Milica Mandic (SRB)

Argent: Dabin Lee (KOR)

Bronze: Althea Laurin (FRA)

Bronze: Bianca Walkden (GBR)

TENNIS

Messieurs

Simple

Or: Alexander Zverev (GER)

Argent: Karen Khachanov (ROC)

Bronze: Pablo Carreno Busta (ESP)

Double

Or: Croatie (Nikola Mektic, Mate Pavic)

Argent: Croatie (Marin Cilic, Ivan Dodig)

Bronze: Nouvelle-Zélande (Marcus Daniell, Michael Venus)

Dames

Simple

Or: Belinda Bencic (SUI)

Argent: Markéta Vondrousová (CZE)

Bronze: Elina Svitolina (UKR)

Double

Or: République tchèque (Barbora Krejcíková, Katerina Siniaková)

Argent: Suisse (Belinda Bencic, Viktorija Golubic)

Bronze: Brésil (Laura Pigossi, Luisa Stefani)

Mixte

Double

Or: Comité Olympique Russe (Anastasia Pavlyuchenkova, Andrey Rublev)

Argent: Comité Olympique Russe (Elena Vesnina, Aslan Karatsev)

Bronze: Australie (Ashleigh Barty, John Peers)

TENNIS DE TABLE

Messieurs

Simple

Or: Long Ma (CHN)

Argent: Zhendong Fan (CHN)

Bronze: Dimitrij Ovtcharov (GER)

Par équipes

Or: Chine (Xin Xu, Long Ma, Zhendong Fan)

Argent: Allemagne (Patrick Franziska, Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov)

Bronze: Japon (Jun Mizutani, Tomokazu Harimoto, Koki Niwa)

Dames

Simple

Or: Meng Chen (CHN)

Argent: Yingsha Sun (CHN)

Bronze: Mima Ito (JPN)

Par équipes

Or: Chine (Meng Chen, Yingsha Sun, Manyu Wang)

Argent: Japon (Mima Ito, Kasumi Ishikawa, Miu Hirano)

Bronze: Hong Kong (Hoi Kem Doo, Wai Yam Minnie Soo, Ho Ching Lee)

Mixte

Double

Or: Japon (Jun Mizutani, Mima Ito)

Argent: Chine (Xin Xu, Shiwen Liu)

Bronze: Taïwan (Yun Ju Lin, I Ching Cheng)

TIR

Messieurs

Carabine à 10 m

Or: William Shaner (USA)

Argent: Lihao Sheng (CHN)

Bronze: Haoran Yang (CHN)

Pistolet à 10 m

Or: Javad Foroughi (IRI)

Argent: Damir Mikec (SRB)

Bronze: Wei Pang (CHN)

Carabine 3 positions à 50 m

Or: Changhong Zhang (CHN)

Argent: Sergey Kamenskiy (ROC)

Bronze: Milenko Sebic (SRB)

Pistolet à 25 m tir rapide

Or: Jean Quiquampoix (FRA)

Argent: Leuris Pupo (CUB)

Bronze: Yuehong Li (CHN)

Fosse olympique

Or: Jiri Liptak (CZE)

Argent: David Kostelecky (CZE)

Bronze: Matthew John Coward Holley (GBR)

Skeet

Or: Vincent Hancock (USA)

Argent: Jesper Hansen (DEN)

Bronze: Abdullah Alrashidi (KUW)

…

5. Eric Delaunay (FRA)

Dames

Carabine à 10 m

Or: Qian Yang (CHN)

Argent: Anastasiia Galashina (ROC)

Bronze: Nina Christen (SUI)

…

5. Oceanne Muller (FRA)

Pistolet à 10 m

Or: Vitalina Batsarashkina (ROC)

Argent: Antoaneta Kostadinova (BUL)

Bronze: Ranxin Jiang (CHN)

…

7. Mathilde Lamolle (FRA)

8. Celine Goberville (FRA)

Carabine 3 positions à 50 m

Or: Nina Christen (SUI)

Argent: Yulia Zykova (ROC)

Bronze: Yulia Karimova (ROC)

Pistolet à 25 m

Or: Vitalina Batsarashkina (ROC)

Argent: Minjung Kim (KOR)

Bronze: Jiaruixuan Xiao (CHN)

Fosse olympique

Or: Zuzana Rehak Stefecekova (SVK)

Argent: Kayle Browning (USA)

Bronze: Alessandra Perilli (SMR)

Skeet

Or: Amber English (USA)

Argent: Diana Bacosi (ITA)

Bronze: Meng Wei (CHN)

Mixte

Carabine à 10 m

Or: Chine (Qian Yang, Haoran Yang)

Argent: Etats-Unis (Mary Carolynn Tucker, Lucas Kozeniesky)

Bronze: Comité Olympique Russe (Yulia Karimova, Sergey Kamenskiy)

Pistolet à 10 m

Or: Chine (Ranxin Jiang, Wei Pang)

Argent: Comité Olympique Russe (Vitalina Batsarashkina, Artem Chernousov)

Bronze: Ukraine (Olena Kostevych, Oleg Omelchuk)

Fosse olympique

Or: Espagne (Fatima Galvez, Alberto Fernandez)

Argent: Saint-Marin (Alessandra Perilli, Gian Marco Berti)

Bronze: Etats-Unis (Madelynn Ann Bernau, Brian Burrows)

TIR A L’ARC

Messieurs

Individuel

Or: Mete Gazoz (TUR)

Argent: Mauro Nespoli (ITA)

Bronze: Takaharu Furukawa (JPN)

Par équipes

Or: Corée du Sud (Je Deok Kim, Woojin Kim, Jinhyek Oh)

Argent: Taïwan (Yu-Cheng Deng, Chih-Chun Tang, Chun-Heng Wei)

Bronze: Japon (Takaharu Furukawa, Yuki Kawata, Hiroki Muto)

Dames

Individuel

Or: San An (KOR)

Argent: Elena Osipova (ROC)

Bronze: Lucilla Boari (ITA)

Par équipes

Or: Corée du Sud (San An, Minhee Jang, Chaeyoung Kang)

Argent: Comité Olympique Russe (Svetlana Gomboeva, Elena Osipova, Ksenia Perova)

Bronze: Allemagne (Michelle Kroppen, Charline Schwarz, Lisa Unruh)

Mixte

Par équipes mixtes

Or: Corée du Sud (San An, Je Deok Kim)

Argent: Pays-Bas (Gabriela Schloesser, Steve Wijler)

Bronze: Mexique (Alejandra Valencia, Luis Alvarez)

TRAMPOLINE

Messieurs

Individuel

Or: Ivan Litvinovich (BLR)

Argent: Dong Dong (CHN)

Bronze: Dylan Schmidt (NZL)

Dames

Individuel

Or: Xueying Zhu (CHN)

Argent: Lingling Liu (CHN)

Bronze: Bryony Page (GBR)

TRIATHLON

Messieurs

Individuel

Or: Kristian Blummenfelt (NOR)

Argent: Alex Yee (GBR)

Bronze: Hayden Wilde (NZL)

…

13. Vincent Luis (FRA)

17. Dorian Coninx (FRA)

21. Leo Bergere (FRA)

Dames

Individuel

Or: Flora Duffy (BER)

Argent: Georgia Taylor-Brown (GBR)

Bronze: Katie Zaferes (USA)

…

5. Leonie Periault (FRA)

49. Cassandre Beaugrand (FRA)

Mixte

Relais

Or: Grande-Bretagne (Jessica Learmonth, Jonathan Brownlee, Georgia Taylor-Brown, Alex Yee)

Argent: Etats-Unis (Katie Zaferes, Kevin Mcdowell, Taylor Knibb, Morgan Pearson)

Bronze: France (Leonie Periault, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand, Vincent Luis)

VOILE

Messieurs

RS:X (planche à voile)

Or: Kiran Badloe (NED)

Argent: Thomas Goyard (FRA)

Bronze: Kun Bi (CHN)

…

8. Thomas Goyard (FRA)

Laser

Or: Matthew Wearn (AUS)

Argent: Tonci Stipanovic (CRO)

Bronze: Hermann Tomasgaard (NOR)

Finn

Or: Giles Scott (GBR)

Argent: Zsombor Berecz (HUN)

Bronze: Joan Cardona Mendez (ESP)

470

Or: Australie (Mathew Belcher, Will Ryan)

Argent: Suède (Anton Dahlberg, Fredrik Bergstroem)

Bronze: Espagne (Jordi Xammar, Nicolas Rodriguez Garcia-Paz)

49er

Or: Grande-Bretagne (Dylan Fletcher, Stuart Bithell)

Argent: Nouvelle-Zélande (Peter Burling, Blair Tuke)

Bronze: Allemagne (Erik Heil, Thomas Ploessel)

Dames

RS:X (planche à voile)

Or: Yunxiu Lu (CHN)

Argent: Charline Picon (FRA)

Bronze: Emma Wilson (GBR)

470

Or: Grande-Bretagne (Hannah Mills, Eilidh Mcintyre)

Argent: Pologne (Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar)

Bronze: France (Camille Lecointre, Aloise Retornaz)

…

6. France (Camille Lecointre, Aloise Retornaz)

Laser Radial

Or: Anne-Marie Rindom (DEN)

Argent: Josefin Olsson (SWE)

Bronze: Marit Bouwmeester (NED)

49er FX

Or: Brésil (Martine Soffiatti Grael, Kahena Kunze)

Argent: Allemagne (Tina Lutz, Susann Beucke)

Bronze: Pays-Bas (Annemiek Bekkering, Annette Duetz)

…

8. France (Lili Sebesi, Albane Dubois)

Mixte

Nacra 17

Or: Italie (Ruggero Tita, Caterina Banti)

Argent: Grande-Bretagne (John Gimson, Anna Burnet)

Bronze: Allemagne (Paul Kohlhoff, Alica Stuhlemmer)

…

4. France (Quentin Delapierre, Manon Audinet)

VOLLEY-BALL

Messieurs

Or: France (Barthelemy Chinenyeze, Jenia Grebennikov, Jean Patry, Benjamin Toniutti, Kevin Tillie, Earvin Ngapeth, Antoine Brizard, Stephen Boyer, Nicolas Le Goff, Daryl Bultor, Trevor Clevenot, Yacine Louati)

Argent: Comité Olympique Russe (Yaroslav Podlesnykh, Artem Volvich, Dmitry Volkov, Ivan Iakovlev, Denis Bogdan, Pavel Pankov, Victor Poletaev, Maxim Mikhaylov, Egor Kliuka, Ilyas Kurkaev, Igor Kobzar, Valentin Golubev)

Bronze: Argentine (Matias Sanchez, Federico Pereyra, Cristian Poglajen, Facundo Conte, Agustin Loser, Santiago Danani, Sebastian Sole, Bruno Lima, Ezequiel Palacios, Luciano De Cecco, Nicolas Mendez, Martin Ramos)

Dames

Or: Etats-Unis (Micha Hancock, Jordyn Poulter, Justine Wong-Orantes, Jordan Larson, Andrea Drews, Jordan Thompson, Michelle Bartsch-Hackley, Kimberly Hill, Foluke Akinradewo, Haleigh Washington, Kelsey Robinson, Chiaka Ogbogu)

Argent: Brésil (Caroline De Oliveira Saad Gattaz, Rosamaria Montibeller, Macris Fernanda Silva Carneiro, Roberta Silva Ratzke, Gabriela Braga Guimaraes, Tandara Caixeta, Natalia Pereira, Ana Carolina Da Silva, Fernanda Rodrigues, Ana Cristina Menezes Oliveira De Souza, Camila Brait, Ana Beatriz Correa)

Bronze: Serbie (Bianka Busa, Mina Popovic, Sladjana Mirkovic, Brankica Mihajlovic, Maja Ognjenovic, Ana Bjelica, Maja Aleksic, Milena Rasic, Silvija Popovic, Tijana Boskovic, Bojana Milenkovic, Jelena Blagojevic)

VTT

Messieurs

VTT

Or: Thomas Pidcock (GBR)

Argent: Mathias Flueckiger (SUI)

Bronze: David Valero Serrano (ESP)

Dames

VTT

Or: Jolanda Neff (SUI)

Argent: Sina Frei (SUI)

Bronze: Linda Indergand (SUI)

WATER-POLO

Messieurs

Or: Serbie (Gojko Pijetlovic, Dusan Mandic, Nikola Dedovic, Sava Randelovic, Dorde Lazic, Dusko Pijetlovic, Strahinja Rasovic, Milan Aleksic, Nikola Jaksic, Filip Filipovic, Andrija Prlainovic, Stefan Mitrovic, Branislav Mitrovic)

Argent: Grèce (Emmanouil Zerdevas, Konstantinos Genidounias, Dimitrios Skoumpakis, Marios Kapotsis, Ioannis Fountoulis, Alexandros Papanastasiou, Georgios Dervisis, Stylianos Argyropoulos Kanakakis, Konstantinos Mourikis, Christodoulos Kolomvos, Konstantinos Gkiouvetsis, Angelos Vlachopoulos, Konstantinos Galanidis)

Bronze: Hongrie (Viktor Nagy, Daniel Angyal, Krisztian Manhercz, Gergo Zalanki, Marton Vamos, Norbert Hosnyanszky, Matyas Pasztor, Szilard Jansik, Balazs Erdelyi, Denes Varga, Tamas Mezei, Balazs Harai, Soma Vogel)

Dames

Or: Etats-Unis (Ashleigh Johnson, Madeline Musselman, Melissa Seidemann, Rachel Fattal, Paige Hauschild, Margaret Steffens, Stephanie Haralabidis, Jamie Neushul, Aria Fischer, Kaleigh Gilchrist, Makenzie Fischer, Alys Williams, Amanda Longan)

Argent: Espagne (Laura Ester Ramos, Marta Bach, Anna Espar I Llaquet, Bea Ortiz, Elena Ruiz, Irene Gonzalez Lopez, Clara Espar Llaquet, Pili Pena, Judith Forca Ariza, Roser Tarrago I Aymerich, Maica Garcia Godoy, Paula Leiton Arrones, Maria Elena Sanchez Gonzalez)

Bronze: Hongrie (Edina Gangl, Dorottya Szilagyi, Vanda Valyi, Greta Gurisatti, Gabriella Szucs, Rebecca Parkes, Anna Illes, Rita Keszthelyi, Dora Leimeter, Aniko Gyongyossy, Natasa Rybanska, Krisztina Garda, Alda Magyari)