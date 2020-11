Le golf, mais aussi le tennis, le surf et tous les sports pouvant être pratiqués en « plein air », à l’exception des sports de contact comme le football, vont être autorisés à reprendre dès « samedi », a-t-on appris de sources concordantes.

Emmanuel Macron avait laissé planer le doute sur une éventuelle reprise du sport amateur dès samedi sous conditions après son discours mardi évoquant les grandes lignes de l’assouplissement du confinement. Le président de la République a évoqué la reprise des activités extra-scolaires tout en élargissant la distance de déplacement à 20 km et ce pendant 3 heures, mais rien de vraiment explicite sur une reprise graduée du sport amateur. A l’issue d’un conseil interministériel de crise qui s’est tenu mercredi, l’ouverture des établissements recevant du public de plein air (ERPPA) dédiés aux activités sportives, a été « décidée », selon une source gouvernementale. Une décision qui ouvre donc la porte à une reprise partielle des activités sportives pouvant être pratiquées en plein air.

« Le golf, le tennis, mais aussi toutes les autres activités, comme le surf, qui peuvent être réalisées en plein air et avec distanciation vont pouvoir reprendre dès samedi », a assuré cette source. Le premier ministre Jean Castex doit tenir un point presse jeudi matin pour détailler les annonces du président de la République. En revanche, le football amateur devra encore attendre, car considéré comme un sport de contact. « C’est encore trop tôt », a expliqué la source gouvernementale.

Les fédérations de golf, de voile, d’équitation de chasse et de pêche avaient adressé vendredi un courrier à Jean Castex et Emmanuel Macron, plaidant pour une reprise des sports individuels de plein air. Une demande reprise par soixante-huit sénateurs le lendemain. « Les activités de plein air sont de nouveau possibles. Les golfs peuvent rouvrir sans contrainte pour les enfants, c’est-à-dire que la limite des 20km et des 3h ne s’applique pas pour les mineurs », a assuré à l’AFP le vice-prédisent de la fédération de golf Pascal Grizot. La règle des 20 km et des 3 heures s’appliquera en revanche pour les adultes. « Donc si vous avez un golf à moins de 20km vous avez le droit de sortir pour trois heures. Il faudra soit jouer très vite soit ne pas jouer 18 trous et en faire 9 », a-t-il ajouté. « Mais c’est déjà une bonne chose que les golfs puissent rouvrir ».

En revanche, les sports en salle ne pourront pas reprendre dès samedi, et devraient patienter jusqu’au 20 janvier, comme l’a annoncé Emmanuel Macron mardi.