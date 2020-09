Alors que les salles de sport mettent en place des contestations après l’annonce des fermetures dans les zones à risque, le ministère des Sports à ce lundi annoncé de nouvelles mesures pour les quinze prochains jours.

“Les gymnases et tous les équipements couverts, comme les salles de sport (ERP de type X) et de manière générale toutes les activités sportives en salle à destination d’adultes vont devoir cesser momentanément dans les zones d’alerte renforcée et d’alerte maximale” a déclaré le Ministère. “Toutefois, les publics prioritaires peuvent continuer d’y exercer leur pratique : scolaires, mineurs pratiquant en association sportive, sportifs de haut niveau et espoirs, sportifs professionnels, personnes en formation professionnelle ou universitaire (STAPS).” D’autre part, “Les équipements de type plein air (bases de loisirs, stades ouverts, courts de tennis, golfs, etc.) ne sont pas concernés par ces restrictions. Pour tous les publics et dans toutes les zones, la pratique sportive (en association ou dans le temps scolaire) reste autorisée”.