La situation sanitaire gâche la fête jusqu’au bout… Aucun spectateur venant de l’étranger ne sera autorisé à participé aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Les billets achetés par des étrangers pour les épreuves olympiques et paralympiques des Jeux de Tokyo, repoussés du 23 juillet au 8 août 2021, seront remboursés.

It has been concluded that overseas spectators will not be allowed entry into Japan for #Tokyo2020 due to the COVID-19 pandemic.



We will continue to deliver a safe and secure Games in the hopes that they will be a light of hope. https://t.co/oGUJ1hv8JC