Au petit déjeuner avant un run matinal, ou en goûter lors d’une sortie vélo, ce gâteau sport maison (très en vogue cette saison !), saura ravir vos papilles… en plus de vous donner le bon coup de fouet dont vous aurez besoin !

Extrait du magazine WOMEN SPORTS N°17 de juillet-août-septembre 2020.

Rubrique réalisée en collaboration avec SILL Entreprises.

Les ingrédients :

2 bananes bien mûres

2 oeufs

250g de farine

160g de sucre

85g de beurre grand cru moulé demi-sel Le Gall

lait bio demi-écrémé Le Gall

levure chimique

bicarbonate

sel

La recette étape par étape :

Préchauffez votre four à 165°C.

Mélangez 150g de farine avec 160g de sucre, 2 c.a.c de levure chimique, 1/2 c.a.c de bicarbonate et une bonne pincée de sel.

Ajoutez 2 bananes bien mûres écrasées, ainsi que 85g de beurre grand cru moulé demi-sel Le Gall et 2 c.a.s de lait bio demi-écrémé Le Gall .

et 2 c.a.s de lait bio demi-écrémé . Battre doucement jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène, puis vigoureusement pendant 2 minutes.

Ajoutez 2 oeufs, 100g de farine puis mélangez de nouveau. Pour plus de gourmandise, vous pouvez ajouter des pépites de chocolat noir à la préparation.

Graissez le fond d’un moule à cake et versez-y la pâte. Faire cuire au four à 165°C pendant une petite heure (entre 55 et 60 min). C’est prêt !

La banane, les sportifs lui sourient !

Energétique et facile à digérer, la banane a tout pour séduire les amateurs d’activités physiques en tout genre. Grâce à sa forte teneur en glucides et en fibres, elle est capable de fournir le carburant nécessaire à la réalisation d’un effort physique intense, sans que celui-ci ne vous reste sur l’estomac ! Ce fruit est aussi l’un des plus riches en magnésium, et surtout en potassium. Un apport minéral propice à la prévention des crampes et des courbatures, faisait ainsi de la banane un super encas de récupération.

LE GALL – Depuis près d’un siècle, la laiterie Le Gall s’attache à fabriquer des produits de crèmerie issus de fabrication à l’ancienne. Basée à Quimper, en Bretagne, cette maison familiale cultive l’excellence de savoir-faire authentiques. Une maîtrise reconnue par certains grands noms de la gastronomie française, dont Jean-Luc L’Hourre (élu meilleur ouvrier de France en 2000), ambassadeur Le Gall.

À chaque numéro, les entreprises du Groupe SILL se mobilisent pour nous aider à combiner nutrition, santé et plaisir en proposant des recettes originales et saines permettant d’améliorer nos habitudes alimentaires.