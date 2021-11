Alors que la vente du club n’avance pas, Jean-Michel Larqué pense avoir une petite idée du responsable de cette impasse.

Invité de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ ce mardi sur RMC, Jean-Michel Larqué a donné son point de vue concernant la vente de l’AS Saint-Étienne. Il explique notamment pourquoi les démarches sont encore au point mort, alors que trois sérieux prétendants ont manifesté leur intérêt.

« Il est évident que lui, aujourd’hui, veut faire de l’argent sur la vente. Non seulement il veut faire de l’argent mais il veut en plus garder des prérogatives. Je pense que Jean-Michel Roussier n’est pas bien vu (par Caïazzo), parce que si son projet l’emporte, Roussier va entrer à la Ligue. Et aux dépens de qui ? De Caïazzo. Il voudrait faire de l’argent et garder le trône. Et pendant ce temps, le club coule. Je pense qu’il y a des torts partagés (avec Roland Romeyer), mais celui qui bloque tout aujourd’hui, c’est Bernard Caïazzo. C’est clair. Il a envie de garder son poste à la Ligue, et continuer de briller là-bas. Je peux vous dire que s’il y en a un qui veut vendre c’est Romeyer… On lui donne son ticket d’entrée et il s’en va. Après, c’est normal que quelqu’un qui a été président de l’ASSE pendant plus de dix ans ait ensuite un titre honorifique. Même si ça veut tout et rien dire… »