Luka Doncic devra encore faire sans son fidèle acolyte ! Coup dur pour Dallas mais le Slovène avait réussi à renverser Los Angeles au Buzzer Beater après un match légendaire. Il faudra produire pareille performance ce soir pour prendre l’avantage (2 matchs partout avant le game 5) !

Dallas' Kristaps Porzingis (knee) has been listed as OUT for tonight's Game 5 against the Clippers