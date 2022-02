Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, a accordé une interview à la Cadena SER où il a évoqué la possible arrivée de Zinedine Zidane.

Ces dernières semaines, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Après la perte du trophée des champions et de la Coupe de France, le français était la priorité des dirigeants parisiens pour remplacer, l’actuel entraineur Mauricio Pochettino. Ce dernier est revenu sur les différentes rumeurs dans une interview accordée à la Cadena SER.

« Je ne sais pas, ce n’est pas à moi d’en décider. Zidane est un grand entraîneur, il l’a déjà prouvé au Real Madrid. Il peut entraîner n’importe quelle équipe dans le monde. En plus, il est français. C’est une question pour le directeur sportif ou le président. Si ça me dérange ? Non, non, non. Ecoutez, quand Zinedine Zidane était au Real Madrid… Combien de rumeurs sortaient sur moi en Angleterre ? Quand on reprend un club avec la visibilité du PSG, on sait que cela vient avec le métier. Vous devez l’accepter, sinon je ne serais pas assis ici devant vous en ce moment en tant qu’entraîneur du PSG », a relativisé Pochettino.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais, ce vendredi à 21h, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 avant de se projeter sur la réception du Real Madrid, mardi à 21h dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.