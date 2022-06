L’Américain Caeleb Dressel a été sacré champion du monde du 50 m papillon, ce dimanche à Budapest, soulevant ainsi ainsi le 15e titre mondial de sa carrière.

« Dans ce sport, rien n’est jamais acquis », a déclaré Dressel, après la course. « Je connaissais mon plan de course. C’est derrière le plot que je me sens le plus à l’aise. »

Vainqueur en 22 sec 57, Dressel a devancé le vétéran brésilien Nicholas Santos, 42 ans, qui bat au passage son propre record du médaillé le plus âgé aux Championnats du monde, et Michael Andrew.